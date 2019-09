Tercera | Grupo IX El Huétor Tájar pierde dos puntos en El Ejido El equipo hueteño exhibió dos caras: contundencia arriba y debilidad atrás. / CD El Ejido Los amarillos llegaron a ponerse 1-3 en el luminoso pero cedieron el empate JUANJO AGUILERA El Ejido Lunes, 9 septiembre 2019, 10:42

El Huétor Tájar no pudo conseguir una victoria que antes del descanso parecía segura al ponerse 1-3 el cuadro amarillo. El partido estuvo equilibrado sin que ninguno de los dos equipos se 'achicara'. El Huétor Tájar, con la velocidad de Eric, pudo anticiparse en el marcador de nuevo, pero su disparo se fue lejos de la portería, mientras en defensa complicaba la aparición de espacios para el conjunto celeste, que lo intentaba una y otra vez, cuando logró manejar el balón. Cuando lo hizo logró adelantarse en una acción vistosa de Óscar Lozano, que de espuela puso el balón certero para que Vicario, de cabeza, lograra superar a Miguel en su salida.

3 CD El Ejido 2012 Godino, Rubén Palomeque, Egoitz Magdaleno (Dani Sánchez, m. 46), Álex Carmona, Mora, Joya (Juanje, m. 78), Álex Moreno, Diego Gámiz, Vicario, Alberto Fuentes y Lozano (Juan Carlos, m. 61). 3 CD Agroisa Huétor Tájar Miguel, Tetis, Quevedo, David Aguilar, Javi Pérez, Alberto López, Fran (Funes, m. 61), Juanje, Eric, Mario (Carrillo, m. 68) y Sergio (Cobo, m. 61). Goles: 1-0, m. 18: Vicario. 1-1, m. 29: Sergio. 1-2, m. 37: Mario. 1-3, m. 43: Mario. 2-3, m. 48: Diego Gámiz. 3-3, m. 67: Juanje (en propia meta). árbitro: Guzmán Mansilla, de Jaén. Amonestó a Álex Moreno, Mora y Alberto Fuentes, del CD El Ejido, y a Eric, Quevedo, Miguel y Carrillo, del Agroisa Huétor Tájar. Expulsó a Rafa Morales, del cuerpo técnico ejidense (m. 84). incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Campeonato de Liga de Tercera División, en su grupo noveno, celebrado en Santo Domingo, ante unos 500 aficionados.

Con el gol, se intensificó el dominio ejidense, mientras el Huétor Tájar tuvo más imprecisión en el pase. Sin embargo, en el 29, la presión hueteña dio pie a las tablas. Falló la defensa ejidense, Mario robó el balón y corrió acompañado de dos compañeros, cuando encaró a Godino asistió a Sergio que marcó a placer.Luego Eric robó cuando los celestes lo sacaban por banda izquierda, y el rápido delantero visitante puso el balón al segundo palo para que Mario consiguiera el segundo. Egoitz Magdaleno pudo empatar al aprovechar un balón al segundo palo. Miguel detuvo en dos tiempos.

El Huétor, amplió las diferencias. Mario vio a Godino adelantado y, desde el centro del campo, enganchó un 'zapatazo' que puso el tercero para el equipo granadino antes de llegar al descanso. Cuando todo parecía acabado, una falta al borde del área del Huétor permitió a los celestes acortar diferencias. El magistral lanzamiento de Diego Gámiz sorprendió a Miguel para poner el 2-3.

En la segunda parte, el cuadro de David Cabello empujó de salida. Óscar Lozano, en el 48, pudo entablar, tras una buena jugada iniciada por Vicario que no pudo finalizar el Lozano. En el 52, fue Vicario el que pudo marcar, pero falló en la boca de gol tras el pase de Diego Gámiz. El acoso celeste no cesó. En el 62, Álex Moreno y Vicario estrellaron el balón en el larguero en la misma acción. Sin embargo, con la entrada de Juan Carlos mejoró sus prestaciones El Ejido y, en el 67, un balón filtrado por este lo introdujo Juanje en su propia portería. El Ejido aceleró para ganar ante un Huétor a la espera de alguna contra, pero defensivo eminentemente para no perder todo el botín que había conquistado en la primera parte. Y aún pudo ser peor porque pudo marcar el celeste Juanje en el minuto 83.