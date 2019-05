Fútbol El Cúllar Vega se hunde tras acariciar la proeza Piru sortea a un contrario con un rápido regate. / J.M. BALDOMERO J. M. BALDOMERO CÚLLAR VEGA. Lunes, 13 mayo 2019, 01:46

El Cúllar Vega trató de aferrarse a la categoría buscando la heroica de ganarle al líder. Y aunque en algunos momentos se acarició dicha posibilidad, finalmente cedió ante el Porcuna y casi certifica su descenso. A pesar del mazazo que recibieron con el gol de Tejero en los primeros compases, los culleros sabían lo que se jugaban y no cedieron en su empeño, poniendo cerco a la meta de Emilio hasta que lograron el empate con un cabezazo de Piru. El partido estaba abierto, jugándose con velocidad de un área a otra y de lo que pudo ser el segundo tanto de Piru, se pasó a una mala cesión de Rubén de la que se aprovechó Tejero para devolver la ventaja a los jienenses. Sin embargo, casi no pudieron celebrarlo, ya que en la siguiente jugada Turrado anotaría con un tiro raso cruzado. El Porcuna quería mantener su liderato y aprovechó un centro con el que Uceda mandó el balón al fondo de las mallas. El tercer empate del choque no llegó hasta la segunda mitad cuando Emilio no atajó un balón alto y Rubén tocaba lo justo para hacer que el gol. Pero conforme pasaban los minutos se veía a los locales con las fuerzas justas y Uceda se encargó del cuarto gol visitante, que pone la permanencia casi imposible al Cúllar Vega.