Un correoso Huétor Vega no puntúa en Almería

Rubén Enri puso por delante a los rojiblancos en dos ocasiones en un partido que se les complicó por los errores JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 6 octubre 2019, 22:44

El Almería B retornó a la senda del triunfo en un partido en el que el Huétor Vega no dio sensación de padecer las penurias que sufre en la clasificación, sin conseguir aún la victoria en las siete jornadas que se llevan de campeonato. El conjunto indálico controló el juego durante la primera parte, en la que fue dueño del balón hasta que Rubén Enri hizo el primero. Con la posesión sí es cierto que careció de acierto para ampliar el resultado y el Huétor Vega 'se dio cuenta' y empezó a cambiar el manejo del choque. Sin embargo no consiguió las tablas hasta la segunda parte, merecidas. Con el partido abierto, el Almería B se manejó mejor, sobre todo con la entrada de Sergio Sanchís, que con velocidad obligó a Huétor Vega a no descuidarse en defensa. Enri volvió a ver portería cuando el equipo hueteño discutía los puntos.

2 UD Almería B Albert Batalla, Sergio Contreras, Fermín, Ezequiel, Fran Callejón (Manu, m. 61), Tomás (Youness, m. 46), Raúl García, Robles, Nano (Sergio Sanchís, m. 59), Dani Albiar y Rubén Enri. 1 CD Huétor Vega Sergio Muñoz, Espínola, Capilla (Bolívar, m. 76), Del Amo, Raúl Pérez, Hurtado, Armando, Migue Jiménez, Dani Moreno (El Charani, m. 63), Sergio García (Kessie, m. 52) y Cristian. goles: 1-0, m. 17: Rubén Enri. 1-1, m. 57: Armando. 2-1, m. 69: Rubén Enri. árbitro: Prieto Martínez, del colegio jiennense. Amonestó a Fermín y Rubén Enri, de la UD Almería B, y a Armando, Migue Jiménez, del Huétor Vega. incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada del Campeonato de Liga de Tercera División, en su grupo IX, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El Almería B manejó el partido desde el inicio con Raúl García como su jugador más activo en ataque, convirtiéndose en el catalizor del juego de los rojiblancos, que se adueñaron del balón ante un Huétor Vega sin capacidad para pasarlo del centro del campo, con continuas pérdidas, aunque defendiéndose bien y presionando la salida de balón. Cuando lo conquistaron, en el minuto 6, Cristian finalizó con un disparo cruzado que atajó en dos tiempos Albert Batalla.

El Almería imponiéndose y gozando de la posesión pudo marcar en el 16 en una acción entre Raúl García y Rubén Enri en la que el primero filtró un pase al hueco que el pichichi rojiblanco aprovechó para buscar portería, pero Sergio Muñoz intervino con acierto. En el área contraria Cristian lo intentó de nuevo encontrándose a Albert Batalla.

La respuesta rojiblanca fue contundente y de calidad. Rubén Enri, en el minuto 20, se lo fabricó todo con varios recortes y un disparo al segundo palo que, aunque lo tocó Sergio Muñoz, puso a los rojiblancos con ventaja. Además, el propio Rubén Enri, con una vaselina en el 21, pudo hacer el segundo, pero calibró mal la distancia y el balón se fue por la línea de fondo.

El partido bajó en prestaciones, el Huétor Vega se creció en busca de las tablas y el Almería B esperó para salir a la contra. Así, en el 35, montó una que Dani Albiar no acertó a finalizar, fallando en el pase interior cuando los de Esteban Navarro atacaban con superioridad. Un minuto después, una acción de Rubén Enri, que debió acabar en tarjeta para el defensor hueteño, la finalizó Raúl García con gran respuesta de Sergio Muñoz.

Lo intentó Armando para el Huétor Vega con un disparo cruzado, en el 37, que se marchó ajustadísimo a la escuadra izquierda de la meta de Albert Batalla, cuando el partido se acercó al descanso, con una acción a la contra que no supo cerrar Nano, en el 48.

En la segunda parte, empujó el cuadro hueteño, con balón en largo, frente a un Almería B que erró en defensa. En el 55, fue con un disparo de Hurtado que despejó Albert Batalla y, en el 57, con un fallo del cancerbero a la salida del saque de esquina botado por Hurtado y rematado por Armando que puso las tablas en el marcador.

A partir de ahí, se abrió de nuevo el partido, pero el que tuvo más acercamientos fue el Huétor Vega. A la contra, en el minuto 67, pudo marcar con un disparo de Cristian que se marchó fuera por poco. Sin embargo el que vio puerta fue el Almería B en una gran jugada en el centro del campo, en el 69. Cortó el balón Fermín, se la puso a Rubén Enri, este se la dio a Robles, que subió por banda izquierda, filtró el balón a Sergio Sanchís y su centro al corazón del área lo empalmó Rubén Enri a la red.

El partido tuvo llegadas en ambas áreas. Hubo más porque en el 71 pudo marcar de tacón Dani Albiar y en el área contraria fue Cristian el que aprovechó un balón filtrado para probar a Albert Batalla, que respondió con una gran respuesta, en el 72. Así, en el 75, una contra de Sergio Sanchís la acabó Rubén Enri con disparo repelido por un defensor que se fue a saque de esquina.

Controló mejor el Almería B, que lo hizo atacando y con llegadas que no fructificaron, pero que permitieron tener el balón alejado de campo propio, impidiendo así la posible salida a la contra del Huétor Vega, que continuó intentándolo, pero sin fortuna.