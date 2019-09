Tercera | Grupo IX Un combativo Maracena sucumbe en casa ante El Palo El Maracena se mostró competitivo a pesar de sumar su primer revés en la competición ante un magnífico El Palo. / Ramón L. Pérez Los azulillos no pudieron brindarle a su afición la tercera victoria seguida FRAN ESPIGARES MARACENA Lunes, 9 septiembre 2019, 10:48

No pudo conseguir la tercera victoria consecutiva el equipo azulillo. El rival enfrente era El Palo, equipo que parte con el objetivo de pelear el 'play off' y que tiró de oficio y pegada para doblegar a un Maracena que presentó batalla y pudo empatar en un final épico gracias a una expulsión del foráneo Lulu, que sin embargo no fue suficiente.

1 UD Maracena Darío, Juanjo, Pero, Rubén, Nico Espigares (Juanma, m.70), Manolo (Migue Peinado, m.62), Adri Pérez, Fran Vea, Pablo, Jorge Molina y Javi Gallo (Joselu, m.70). 3 CD El Palo Reina, Lulú, Sergio Díaz, Alex Barrera, Cazorla, Jorge Pina (Durán, m.65), Pepe Capitán (Escardó, m.82), Medina, Borja López, Salvi Ramírez (Pablo Roca, m.78) y Nacho Aranda. goles: 0-1, m.25: Medina; 0-2, m.62: Cazorla (p); 1-2, m.73: Fran Bea (p); 1-3, m.85: Escardó. Árbitro: Sánchez Cerezuela (Almería). Amonestó al local Nico Espigares, así como a los visitantes Nacho Aranda y Reina. Expulsó con doble amarilla al visitante Lulu (m.72). incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Maracena ante unos 200 espectadores.

El esférico echó a rodar en Maracena y lo hizo con un dominio alterno que no permitía ver por lo tanto un claro dominador. Serían los metropolitanos los que abrirían la caja de pandora gracias a un potente zapatazo a balón parado sobre el balcón del área de Fran Bea que se estrellaba sobre el travesaño en una clásica acción ya del medio maracenero. No obstante la acción solo fue un espejismo. Los minutos pasaban y ningún conjunto gozaba de llegadas con claridad. Ambos equipos se limitaban a imponer su fuerza sobre el eje del terreno de juego y no permitían acercamientos peligrosos que pudieran derivar en gol.

Sin embargo la suerte si se alió con los malacitanos, que en un lanzamiento de Medina antes de la media hora de juego, y tras tocar en un defensor, veían como se adelantaban en el marcador. El gol dejó un partido más abierto y con alternativas. Los pupilos de Gabri trataron de llevar las riendas del choque pero no fue hasta los instantes finales cuando tuvieron una clamorosa ocasión tan solo desbaratada por la inspiración de un inconmensurable Manolo Reina, que abortaba el empate de los anfitriones. Y del empate se pudo haber pasado al segundo gol de los paleños si Pepe Capitán hubiera estado más afortunado en un taconazo sobre el arco tras recibir el esférico en el área.

La intensidad subió tras el descanso, aunque era El Palo el que controlaba el partido. Fran Bea lo buscaba con sus disparos desde larga distancia pero ninguno encontraba la portería. Los malagueños buscaban acciones para matar el partido y al cuarto de hora un penalti señalado por el trencilla tras derribo en el área lo convirtió en gol Cazorla. La escuadra visitante ya solo tuvo que derrochar esfuerzos en impedir que los azulillos penetraran en su área. Incluso tuvieron oportunidad de merodear el tercero por mediación de Pepe Capitán. Sin embargo la expulsión de Lulu al ver la segunda amarilla dio picante al tramo final del partido.

Tanto que los maraceneros, sin nada que perder ya, asediaron a su rival hasta conseguir una pena máxima que transformaba Fran Bea para recortar distancias. El cuadro de Gabri vio factible la igualada y se lanzó a por el segundo, pero no contó con la entrada de Escardó al campo, que tras zafarse de dos defensores, mandó un misil teledirigido que hacía inútil la estirada de Darío. Con el tercer gol el Maracena vio como se le escapaba cualquier opción de puntuar.