Tercera División Buenas sensaciones y goleada del Loja Antonio Peso, muy activo, despeja un balón con la cabeza. / P. Los de Diego Delgado se imponen con claridad en el choque disputado en Salar con goles de Nino, Funes y Machado PACO CASTILLO Salar Lunes, 10 septiembre 2018, 01:19

El Loja se estrenó como local con una cómoda victoria por 3-0 ante el Rincón en el encuentro disputado en el campo de fútbol de Salar, al estar el Medina Lauxa siendo objeto de la renovación de su césped. De esta forma, los de Diego Delgado suman su primera victoria de la temporada en su segundo partido.

El choque no pudo empezar mejor para los lojeños, pues no se había cumplido el primer minuto cuando una internada de Antonio Peso en el área acabó con un derribo que el colegiado sancionó con penalti. El capitán Nino no desperdició la oportunidad de poner el 1-0 desde los once metros ajustando el balón a la derecha.

Loja Óscar Cano, Álex Machado, Seco, Chavo (Delgado, m. 69), Ayrton, Lolo Armario (Juanfran, m.82), Funes (Fabio, m.75), Nino, Chico, Sergio García y Antonio Peso. Rincón Adrián, Mario, Chiquero, Alberto, Gallardo, Alberto López, Víctor (Semi Ramírez, m.60), Sergio, Kun (Miguel Ángel, m.54) y Reina (Joseito, m.46). Goles 1-0, m.1: Nino. 2-0 m.18: Funes. 3-0 m.55: Álex Machado. Árbitro Sarmiento Núñez (jienense). Amonestó a los locales Funes, Seco, Álex Machado y Chico y a los visitantes Iparraguirre, Chiquero, Alberto López y Gallardo. Incidencias Encuentro de la tercera jornada en el grupo IX de Tercera disputado en el Juan Carlos Melli de Salar ante unos 250 espectadores.

Desde luego, el tempranero gol ayudó mucho al Loja a sentirse más cómodo sobre las reducidas dimensiones del campo de Salar, en el que, eso sí, los lojeños han realizado toda la pretemporada. Y, desde luego, por el bando contrario, el tanto rompió todos los esquemas y el planteamiento inicial de los malagueños.

Así, tras dos nuevos acercamientos de Chico, en el minuto 18 llegó el 2-0 tras otra acción protagonizada por Antonio Peso quien, tras marcharse de Adrián, vio cómo su disparo se marchaba de un poste a otro, hasta que Funes aprovechó el rechace para ampliar la ventaja. Del Rincón poco se supo en la primera parte. Los de Carlos Díaz intentaron reaccionar con un remate desviado de Germán y una acción de Kun en el área, quien se encontró con la respuesta de Óscar.

Tras el paso por vestuarios no cambió la decoración. Nada más arrancar el segundo acto el Loja estuvo a punto de aumentar la cuenta en un saque de esquina. Poco después ( '54) fue Funes el que puso a prueba al portero del Rincón, que atrapó su disparo por abajo. Nada pudo hacer, sin embargo, un minuto después, cuando Álex Machado cabeceó en el segundo palo y al fondo de la portería tras un rechace de la defensa visitante en un lanzamiento de esquina de los locales (3-0). Ahí se acabó el partido, pese a que todavía restaba más de media hora por delante. De ahí al final el choque fue cayendo poco a poco, pues el calor empezó a hacer mella en los dos equipos.

Los lojeños, sin demasiadas dificultades, supieron controlar el encuentro, sin pasar apuros ante un rival que ya hacía muchos minutos se había entregado.