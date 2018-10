Fútbol internacional Piatek, el inesperado goleador que atrae a los grandes de Europa Piatek celebra un gol ante el Frosinone. / Federico Proietti (Efe) El delantero polaco del Génova sólo ha necesitado 13 disparos para marcar nueve goles en la Serie A y está en la agenda de los clubes más poderosos del continente COLPISA / AFP ROMA Viernes, 19 octubre 2018, 17:36

¿Neymar?, ¿Ronaldo?, ¿Mbappé?, ¿Hazard?, ¿Messi?... No, Krzysztof Piatek. Completamente desconocido hace tres meses, el atacante polaco del Génova es el mejor goleador de los grandes campeonatos europeos con nueve tantos, por lo que a sus 23 años ya está en la agenda de los clubes más poderosos del continente.

En pretemporada comenzó el 'festival Piatek'. Nada más aterrizar en el Génova procedente del KS Cracovia en un traspaso de cuatro millones de euros, el delantero centro marcó diez tantos en los amistosos de preparación. Y en su primer partido oficial, el 12 de agosto en la Copa de Italia contra el Lecce (Serie B), añadió cuatro, incluso antes del final de la primera parte. Su ilustre compatriota Zbigniew Boniek, antigua leyenda de la Juventus y de la Roma, avisó a los italianos en Instagram: «Piatek es muy fuerte y se pronuncia 'Piontek'».

Conocido como 'el Pistolero' por su manera de celebrar los goles, Piatek no se frenó con el comienzo de la Serie A. En siete jornadas del campeonato -el Génova tiene un partido menos- el polaco ha marcado nueve goles en sólo 13 disparos, abriendo el marcador en cada partido disputado y liderando la tabla de goleadores no sólo de Italia, sino de todos los grandes campeonatos del continente. Además anotó un gol con Polonia, frente a Portugal. En esta campaña sólo una sola vez entró al terreno de juego y salió sin haber marcado, en su debut como internacional, en septiembre contra Irlanda.

Su balance en los dos primeros meses de la temporada es excepcional: 14 goles en 10 partidos entre su club y la selección. La espectacular serie afronta ahora una dura prueba, visitar Turín para jugar contra la Juventus, intocable líder con ocho victorias en ocho partidos. Pero nada impide al polaco soñar con el récord del argentino Gabriel Batistuta, que marcó 11 tantos consecutivos en la temporada 1994-95 con la Fiorentina.

Un delantero a la antigua

Aunque no lo consiga, al Génova no le ha podido salir mejor la apuesta. El presidente Enrico Preziosi dio el visto bueno al fichaje tras ver vídeos del jugador en un teléfono móvil que le enseñó el agente Gabriele Giuffrida, al que había invitado a compartir un plato de pasta en su mansión de Ibiza. Según la prensa italiana, la Juventus, el Inter, la Roma, el Milan e incluso el Barcelona se han interesado por sus servicios.

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, confirmó que había hablado con Preziosi y con el agente del jugador. Habría puesto sobre la mesa 35 millones para su traspaso. ¿Mantendrá Piatek, cuyo libro favorito es la biografía de Luis Suárez, el estado de gracia?

El atacante polaco presenta un perfil de delantero a la antigua, con sentido del gol y amante del esfuerzo colectivo, además de rapidez de ejecución con un físico bastante normal (1,83 m, 77 kilos).

En la segunda jornada de la Serie A, el entonces entrenador del Génova Davide Ballardini, ya despedido, avisó de que su jugador no era uno más. «Quiero hablar un poco de él, me parece un atacante completo y muy fuerte; ya sea su cabeza, físico o cualidades. Tengo el sentimiento de que se puede convertir en un gran jugador. Pero no lo diré muy fuerte», explicó. «Sólo es el principio, tiene todas las cualidades para seguir así y convertirse en todavía más grande», añadió. El Génova, undécimo del campeonato, espera mantenerlo un tiempo. Hasta enero, al menos.