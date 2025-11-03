Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedri y Lamine Yamal, en la última final de la Copa del Rey. Reuters
Pedri y Lamine, en el once del año del FIFPro 2025

En el equipo ideal también aparecen dos futbolistas del Real Madrid, Jude Bellingham y Kylian Mbappé

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:38

Lamine Yamal y Pedri son los únicos españoles que se han colado en el once del año de FIFPro. El sindicato internacional de futbolistas dio ... a conocer este lunes los elegidos entre las votaciones de más de 26.000 futbolistas profesionales procedentes de 68 países. En la categoría masculina, el gran triunfador ha sido el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions y finalista del Mundial de Clubes, que coloca a cuatro de sus jugadores en el equipo ideal -cinco si se cuenta a Donnarumma, ahora en el Manchester City-.

