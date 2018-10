Más fútbol Luis Rubiales: «Motril tiene todo lo que un niño necesita para crecer siendo feliz» Rubiales en el banquillo donde habitualmente se sentaba cuando era jugador del Motril CF. / J. A. S. El mandatario motrileño se enorgullece de sus orígenes y repasa sus pasos hasta llegar al lugar que ocupa actualmente JOSÉ A. SALVADOR MOTRIL Jueves, 25 octubre 2018, 20:37

Cada vez que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, pisa Motril se deshace en elogios para su pueblo. El cargo no se le ha subido a la cabeza y sigue siendo llano, sencillo y sobre todo cercano. IDEAL quiso conocer parte de su vida y para ello se citó con él en el estadio Escribano Castilla. Lo que dura un tiempo de un partido de fútbol pudimos disfrutar sobre el césped para después visitar las instalaciones y sentarse en el banquillo donde debutó con el equipo de su ciudad.

-¿Su primer recuerdo con un balón?

-Toda la vida estuve entre ellos. Desde pequeñito siempre tuve balones en mi casa, pues toda mi vida gira en torno a él. Mi primer recuerdo es el del día de mi tercer cumpleaños, mi padre me compró la equipación del Motril CF y mis primeras botas. Nos vinimos aquí, donde estamos, y nos inmortalizó el momento José Antonio Maldonado, fotógrafo y amigo.

-¿Qué recuerdos mantiene antes de llegar al Motril CF?

-Los ratos del recreo de mi cole San Antonio no los cambio por nada. Al Motril llegué con sólo siete años, Fernando Muñoz fue mi primer entrenador. Después, antes de llegar al Motril CF, disfruté con Juan Antonio Pérez, Pepe Campoy y Rafa Salguero. Todas las temporadas éramos campeones de liga, años espectaculares.

-¿Qué recuerda de su debut con el Motril?

-Fue con catorce o quince años. Recuerdo que en un partido amistoso de verano Miguel Novo le dio descanso a muchos jugadores y varios chavales pudimos jugar un ratito. Lo más grande para mí era jugar con el equipo de tu pueblo, luego ya te marcas otras metas.

-¿Pasó por todas las categorías del fútbol?

-Sí, he tenido esa suerte, tuve un aprendizaje buenísimo, ni mejor ni peor que otros, pero que te permite conocer la realidad del fútbol. No todo es el fútbol que vemos en televisión, el fútbol modesto es el fútbol más importante y merece toda la atención.

-Y con 16 años se marcha de Motril... ¿Costó dar ese paso?

-Sí, fue en la temporada 1993/94, con 16 años, y con el Motril en Regional Preferente. Tras dos años como titular con Andalucía, y haber ganado el Campeonato de Andalucía con la selección granadina, tuve ofertas para ir a la cantera de diferentes clubes de Primera. Mi padre me acompañó y juntos decidimos que en el Valencia podría compaginar fútbol y estudios con suficientes garantías. Al principio fue complicado, aunque tremendamente ilusionado. Me ayudó a madurar y tener que arreglármelas sólo desde muy joven.

-Y muy joven también tuvo que enfrentarse a una lesión complicada...

-Sí. En el Atlético de Madrid, jugando en las categorías inferiores, tuve la peor lesión de mi vida, rotura total del recto anterior. Todos los especialistas que decían que con sólo 19 años tenía que dejar el fútbol. Con mucha voluntad, y con la ayuda de mi gran amigo, el doctor Pedro Guillén, que fue quien tuvo el detalle de regalarme la operación, pude superarlo. Fueron dos años de rehabilitación, pero me recuperé y pude cumplir el sueño de debutar en Primera.

-Muchos entrenadores en su carrera. Se queda con...

-Si tengo que nombrar a uno me quedo con Pepe Parejo y el ascenso a Segunda B con el Guadix. Fue una temporada espectacular tras la cual mi amigo Wilder Barcos, persona a la que le debo mucho, contactó con ojeadores de varios equipos de Primera. Con sus movimientos acabé fichando en el Mallorca y pude conocer a otro grandísimo míster: López Caro. Tuve muchos y buenos. Recuerdo a Manolo Preciado, una pena su fallecimiento tan pronto; José Luis Oltra, Abel Resino, Schuster (nos parecíamos, aunque ahora no lo parezca, en lo de las melenas rubias)... Intenté aprender de todos.

-En el Xerez con Schuster...

-Después del Mallorca llegó el salto a la Segunda tras fichar por el Lleida, allí entablaría gran amistad con Carlos Busquets, padre del barcelonista Sergio. En mi paso por el Xerez de Bernd Schuster fue donde más me divertí dentro de un terreno de juego. Jugábamos con tres centrales y yo de carrilero, para mí que siempre me gustó subir la banda fue el mejor de los descubrimientos. Me lo pasé genial.

-¿El Levante en Primera división, sueño cumplido?

-Mi debut fue ante la Real Sociedad, en Anoeta, con empate a uno. Fue el primer partido de Liga, no contaba con ello porque salía de una lesión, pero pude gozar de unos minutos. Salí del campo y encendí el móvil. Tenía muchos mensajes de motrileños que jugaron conmigo. Uno de ellos decía: «Luis, hoy todos tus compañeros hemos debutado contigo en Primera». Me emocioné muchísimo.

-Recuerdos de Primera y jugadores que le fue complicado marcar.

-Mi primer ascenso a Primera con el Levante. Tuve el privilegio, y la complejidad, de marcar a algunos de, para mí, los mejores futbolistas. Por decir algunos me quedo con Raúl, Joaquín, Villa, Figo, Beckham, Ronaldinho, Messi, Iniesta, Forlán o Agüero.

-Con 32 años decide dejar el fútbol y mirar a la AFE.

-Estaba bien físicamente, con un contrato importante en vigor en el Hamilton escocés, tenía dos años firmados y había jugado todos los partidos y todos los minutos. Fue quizás la decisión más difícil de mi vida. Tras las odiseas pasadas en el Levante y en el Alicante, fueron dos años de impagos, recibía constantes llamadas de compañeros con problemas buscando mi consejo. Me vine a España, estuvimos seis u ocho meses trabajando antes de que se creara una plataforma de apoyo a mi persona que ganó las tres siguientes asambleas de AFE de forma incontestable. Fue a una confrontación con un presidente que llevaba 22 años en el cargo, los futbolistas merecían algo mejor y acabé como presidente de la AFE.

-Estudió derecho y enfermería

-Estudié enfermería, aunque no soy diplomado en enfermería. No tenía la vocación, aunque sólo me faltaban un par de asignaturas para terminar preferí probar con el derecho, carrera que sí terminé y que me vino muy bien para formarme. Aunque me considero más un gestor y estar a pie de campo, ser jurista te permite conocer un abanico más completo de la realidad.

-¿Cuándo decide que ser presidente de la RFEF es el siguiente paso?

-Hay un grupo importante de federaciones territoriales que me llaman y me muestran su apoyo a la vez que me dicen que soy la persona idónea para dar el paso. Decidí hacerlo, presenté mi renuncia a la presidencia de la AFE y empezó un periplo mucho mayor de lo esperado porque hubo algunas decisiones muy polémicas y controvertidas que aplazaban cada vez más elecciones.

-¿Se fue injusto con el proceso?

-Sí, y además fue premeditado, pero cuando se tiene el respaldo, la fuerza y creo que la razón, no hay ninguna artimaña que pueda parar el resultado final. Y así fue, el cambio llegó y desde entonces estamos construyendo una Federación Española más moderna, más transparente y de mejor gobernanza.

-¿Muchos charcos en poco tiempo?

-Cuando uno tiene un puesto de tanta responsabilidad como es el de dirigir el fútbol español, no puedes esconderte. Ha habido decisiones o respuestas que hemos tenido que dar a situaciones sobrevenidas, y la hemos dado con una escala de valores máxima. Hubo otras que estaban en el programa y que derivan en el cambio de modelo a uno más organizado, moderno, transparente y fiscalizado y en ello también estamos. Entendiendo que habrá quien esté a favor y en contra, con aciertos y desaciertos, estoy orgulloso de que todas las decisiones se tomaron con la máxima responsabilidad y con un trasfondo de valores por encima de todo.

-Siempre tiene en la boca a Motril, a pesar de estar tantos años fuera.

-El que se siente motrileño nunca abandona Motril. Aquí tengo a parte de mi familia (madre, hermana, sobrinos...); a muchos amigos, por poner un ejemplo estoy en el chat del colegio San Antonio con los 30 alumnos y con don Mateo y doña Trini. Estoy muy orgulloso de ser motrileño, y lo digo con humildad. Creo que Motril, el mejor pueblo del mundo para mí, tiene todo lo que un niño necesita para crecer siendo feliz.

-Se le cae la baba.

-Es verdad, es un sitio excepcional. Toda mi infancia son recuerdos de Motril, de sus calles, de la playa, de paseos de la mano de mis padres por las Explanadas, de mi amigo Arturo, del cortijo del compadre Pepe Padial, de los entrenamientos en el poli, de los sábados en casa de mi abuela María y domingos de churros... Espero estar a la altura de lo que Motril me ha dado a mí. Si no fuese motrileño no sería como soy. Para mí venir a Motril, la ciudad en la que mi padre fue alcalde, es tremendo. Pisar el césped del club donde también jugó mi abuelo, y en el que tantos goles metió (yo metí algunos menos), es lo más.