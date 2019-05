Fútbol Lopetegui: «Cuando salimos del Madrid entendíamos que estábamos a tiempo de todo» Julen Lopetegui, durante su etapa como entrenador del Real Madrid. / JuanJo Martín (Efe) El técnico vasco repasa su experiencia en los banquillos y se detiene en sus convulsas destituciones como seleccionador español y como entrenador del conjunto de Chamartín R. C. MADRID Jueves, 16 mayo 2019, 19:50

Julen Lopetegui repasa en 'The Coaches' Voice' su experiencia en los banquillos, desde su primera etapa en el Rayo Vallecano a la última, con su tormentosa salida del Real Madrid meses después de ser reclutado por la entidad de Chamartín en vísperas del Mundial de Rusia, lo que motivó que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le destituyese y le relevase por Fernando Hierro, con el que La Roja se estrelló en octavos ante la anfitriona.

«Tuvimos un inicio muy bueno. De hecho, veintipocos días antes de nuestra salida habíamos hecho partidos muy brillantes, pero tuvimos tres semanas de un gran infortunio de cara al gol en partidos netamente superiores al rival, con muchísimas ocasiones marradas y con muy pocas concedidas. A veces pasa. En una temporada, durante un momento puntual, todos los equipos pueden tener situaciones como esta. Ocurre que durante una temporada, durante diez meses, el trabajo bien hecho va equilibrando todo este tipo de situaciones de más o menos acierto», manifiesta Lopetegui, que incide en que había espacio para alcanzar los objetivos establecidos pese a la mala racha que derivó en su despido como entrenador del Real Madrid. «Cuando salimos entendíamos que estábamos a tiempo de todo. Y además, con el compromiso absoluto de los jugadores», resalta el técnico vasco.

Lopetegui, que subraya que «desde el primer momento» tuvo claro que quería ser entrenador -«mi último curso fue prácticamente al mes de dejar el fútbol»-, se refiere en 'The Coaches' Voice' a sus primeros pasos en los banquillos. «Al año siguiente tuve la suerte de que me contrató la Federación. Era Iñaki Sáez el seleccionador y me contrató como uno de los primeros entrenadores de porteros que había entonces», recuerda el guipuzcoano, que más tarde comandaría con éxito a las categorías inferiores de la selección española, pasando también por el Castilla y el Oporto antes de hacerse cargo de La Roja, con la que firmó catorce victorias y seis empates en 20 encuentros como seleccionador absoluto.

Una etapa, la de seleccionador, que terminó con la llamada del Real Madrid para que relevase en verano a Zinedine Zidane, lo que precipitó su destitución por parte de Luis Rubiales. «Es un equipo que llevaba dos años sin perder. Habíamos jugado en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en Italia... En todos los partidos fuimos dominadores y tuvimos excelentes resultados. Yo creo que el equipo estaba absolutamente preparado. Evidentemente en la competición uno no sabe lo que habría pasado, pero nosotros estábamos preparados y muy ilusionados. Y los jugadores sentían eso y es lo que nos transmitían», indica sobre aquellos convulsos días de junio el técnico de Asteasu.