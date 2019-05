Jornada 37 Zidane: «No se puede decir que no haya dado oportunidades a Llorente» Zinedine Zidane, en rueda de prensa. / Efe El ténico francés no desvela si habló con Bale: «Las conversaciones privadas son privadas ¿Si hablé con él? Puede ser que no o puede ser que sí» JAVIER VARELA Madrid Sábado, 11 mayo 2019, 13:42

Zinedine Zidane se mostró tan hermético como en los últimos meses sobre el Real Madrid que viene, pero sí quiso lanzar un mensaje de optimismo a la afición del equipo blanco y se mostró ilusionado con los fichajes que van a llegar. «Sí, y yo el primero», aclaró, respondió. «Como entrenador digo que el próximo año vamos a tener muchas ilusiones de ganar muchas cosas. Vamos a meter todo lo que tenemos en el trabajo, ganar es la consecuencia del trabajo. Hay que trabajar mucho y bien. Haremos todo lo posible porque los aficionados estén orgullosos de su equipo», añadió. Además, el técnico francés confesó que sí puede prometer a la afición que «tengo que decir a la gente como entrenador que siempre vamos a pensar en hacer las cosas bien. Hemos ganado mucho y esto va a seguir y que la historia de este club siempre va a crecer».

«Ya veremos quién se va a quedar. Brahim tiene 19 años y necesita jugar y competir. Veremos al acabar la temporada»

Más prudente se mostró al hablar de las posibles salidas y llegadas al equipo, aunque sí puso a un futbolista de la plantilla en la rampa de salida: Marcos Llorente. «Es un jugador que ahora necesita jugar, se lo merece», dijo Zidane dejando claro que tendrá que buscar una salida del equipo blanco para tener esos minutos. «Antes de hablar de él, o con él, hace un mes decía que siempre me ha encantado como jugador. Hay que ser sincero con los jugadores y me acuerdo de su año en el Alavés y aquí no tuvo continuidad», dijo para dejar entrever que una cesión podría ser una opción. Sin embargo torció el gesto cuando se le insinuó que apenas había contado con minutos con el galo en el banquillo. «No puedes decir que no le he dado la oportunidad de jugar, aunque ha jugado menos», zanjó.

No contesta sobre Bale y su agente

Una situación similar a la de Llorente parece ser la que vive Brahim. «Ya veremos quién se va a quedar. Tiene 19 años y necesita jugar y competir. Veremos al acabar la temporada», dijo Zidane dejando la puerta abierta a una posible cesión a otro equipo que le haga madurar y tener los minutos que no puede tener en el Real Madrid. Menos transparente se mostró al ser preguntado por las declaraciones del agente de Gareth Bale, que dejaba claro que Zidane no había hablado con el galés sobre si contaba con él o no para la próxima campaña. «No quiero contestar. No te voy a decir nada de eso», dijo el francés. «Soy entrenador del Madrid y él hace su trabajo», dijo en referencia al agente del futbolista. Además no reconoció si ha hablado o no con el galés porque «las conversaciones privadas son privadas. Es lo que me toca hacer con todos los jugadores, pero es algo que se queda dentro. ¿Si hablé con él? Puede ser que no o puede ser que sí. Con los jugadores también hablo de otras cosas, no sólo del futuro». El apartado de posibles fichajes lo cerró con Paul Pogba: «No me gusta sólo a mí. Los buenos jugadores les gustan a todos». Sin embargo fue claro: «Es del United y no te voy a hablar de fichajes».

«Es muy difícil ganar la Champions y nosotros sabemos que lo que hicimos fue impresionante. Ganar cuatro en cinco años es un poco especial»

Más relajado se mostró cuando se le preguntó por la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones y por si esa situación hace mejor la temporada del Real Madrid. «No, para nada. Ya sabes la temporada que hemos hecho...», se sinceró el francés. Sí quiso darle el valor que tiene al hecho de haber ganado tres Champions consecutivas y cuatro en cinco años por parte del Real Madrid. «Es muy difícil ganar la Champions y nosotros sabemos que lo que hicimos fue impresionante. Ganar cuatro en cinco años es un poco especial. Fue difícil y complicado hasta el último minuto. Valoramos mucho eso, pero todos los títulos son importantes. La Liga te permite estar bien también en las demás competiciones porque es el día a día». Además, sobre la Liga de Campeones de esta campaña y la cantidad de sorpresas que ha habido, Zidane reconoció que «ha habido grandes partidos y como aficionado he disfrutado mucho porque es una competición mágica», aunque no se mojó para afirmar que no sabe si «ha sido una de las mejores».

Apoyo a Valverde

La eliminación del Barcelona ha dejado muy tocado a Ernesto Valverde, que ha sido el centro de las críticas. «Justas o no justas, él sabe de esto», dijo Zidane. «Lo que ha hecho hasta ahora lo ha hecho fenomenal. No podemos dudar de lo que ha hecho, de su trabajo. Que sea justo o injusto no lo puedo decir. Hay que aceptarlo porque esto es así», dijo en un claro mensaje de apoyo a su colega del Barcelona.