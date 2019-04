Jornada 35 Zidane: «Hicimos cero cosas buenas, debemos pedir perdón» 02:10 Zinedine Zidane, con gesto serio durante el partido / . Afp «La culpa es mía por la alineación que he puesto», reconoce el entrenador francés que fue muy duro con su equipo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 28 abril 2019, 23:35

Zinedine Zidane no quería disimular su enfado por la derrota en Vallecas. «No hicimos nada. Cero cosas buenas. No hicimos nada todos los niveles. A veces no puedes marcar, pero no hemos hecho nada. Estoy enfadado porque la imagen ha sido mala. Soy el responsable de eso. Debemos pedir perdón a la afición y al club», dijo nada más terminar el 1-0 ante el Rayo Vallecano. Es la décima esta campaña del Real Madrid, que tampoco ha cambiado la dinámica con su llegada. Si Julen Lopetegui fue destituido a 7 puntos del Barça y Solari salió a 12 del campeón el equipo sigue con su caída.

Con el técnico francés al mando ya está a 18, igual que la máxima diferencia del año pasado si bien aún quedan tres jornadas por jugarse. «Siempre voy a defender a mis jugadores pero hoy no puedo. No podemos jugar así. Pero no son solo ellos, yo también soy responsable por la alineación que he puesto», dijo el francés que negó estar contrariado por haber cogido el equipo en esta situación actual. «No me arrepiento de haber cogido el equipo. Esto también me sirve a mí, pero soy crítico y lo voy a seguir siendo y no podemos jugar así». Mensaje a los jugadores: «Lo que les dije a los jugadores se queda ahí»

«Nos quedan tres partidos y hay que acabar la Liga por respeto a todos y a por respeto a los equipos que jugamos. Que se acabe la temporada porque ahora es complicado»

Zidane no ocultó que fue un problema de actitud e intensidad. «Fue todo malo. La actitud ni el juego. No nos hemos entregado en nada. Ni los duelos, ni correr, ni nada... El Rayo ha hecho su partido, pero nosotros nada», detalló sin encontrar una razón a lo sucedido. «No hay explicación. Faltan tres partidos y se acaba la temporada. Ante el Getafe hubo algo de juego, pero ante el Rayo nada del minuto 0 al 90», dijo antes de reconocer que desea que acabe LaLiga cuanto antes. «Me gustaría que la temporada acabara cuanto antes, pero quedan tres partidos y hay que hacer otra cosa. No podemos acabar LaLiga dando esta imagen. Yo el primero, ¿eh? Yo lo que pensé como equipo y como dibujo no ha salido. Pero hay que respetar al fútbol y al club. Hay que acabar LaLiga y tenemos que jugar mejor que hoy».

Zidane no se anduvo por las ramas. «No sé si Bale está centrado, le tenéis que preguntar a él», dijo antes de dejar claro que no es sólo problema de un hombre sino de toda la plantilla: «Yo siempre voy a defender a mis jugadores, pero hoy no. No podemos jugar así. Pero yo también soy responsable».