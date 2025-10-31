Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vinicius resbala bajo la mirada de Xabi Alonso durante el entrenamiento de este viernes. EP
Jornada 11

Vinicius se somete al plebiscito del Bernabéu tras el perdón de Xabi Alonso

El desaire del brasileño durante el clásico a un técnico que dio por zanjado el asunto este viernes marca el pulso del Real Madrid con el Valencia, un rival que saca lo mejor y lo peor del '7'

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:06

Comenta

No hay un rival al que Vinicius le haya marcado más goles que al Valencia, nueve en trece partidos, ni tampoco un adversario que haya ... prendido la cortísima mecha del extremo con tanta virulencia como el conjunto del murciélago, con el que ha librado enfrentamientos que han dado la vuelta al mundo como aquel celebrado hace dos años y medio en Mestalla cuyos ecos llegaron incluso hasta la cumbre del G7. Allí, en Hiroshima, fue donde el presidente brasileño Lula da Silva salió a la palestra para solidarizarse con su compatriota tras la vejación racista de la que fue objeto en la ciudad del Turia. Aquella tarde, el fluminense se encaró con la grada y acabó siendo expulsado por un rifirrafe con Hugo Duro. Este sábado, el '7' volverá a verse las caras con el cuadro ché y lo hará, de nuevo, situado en el ojo del huracán, aunque por una cuestión de distinta naturaleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  5. 5 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  6. 6 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vinicius se somete al plebiscito del Bernabéu tras el perdón de Xabi Alonso

Vinicius se somete al plebiscito del Bernabéu tras el perdón de Xabi Alonso