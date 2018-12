Real Madrid Solari: «Superar estos partidos es una muestra de carácter» Solari viendo el Huesca-Real Madrid / AFP El técnico argentino valoró la actitud de su equipo, al que reconoció «haberse dejado todo» a pesar del fuerte viento que condicionó el juego en El Alcoraz COLPISA/AFP Madrid Domingo, 9 diciembre 2018, 18:51

El Real Madrid venció por la mínima en El Alcoraz en un partido muy sufrido para los de Solari, sobre todo durante la segunda parte, en donde el Huesca asedió en numerosas ocasiones la portería de Courtois. Sin embargo, el tanto de Gareth Bale durante la primera mitad permitió respirar un poco más al cuadro blanco, que según el preparador «lo dejó todo en el campo». «Hay partidos que se dan así y superarlos es una prueba de carácter. Los jugadores han dejado todo, hemos marcado cuando teníamos que marcar, hemos defendido bien y ha sido un partido trabado y no muy bonito de ver», reconoció el míster.

Un estadio en el que el viento fue protagonista durante los 90 minutos. «En estos partidos en los que es difícil ganar y hay un ambiente tan a favor del local y con tanto viento es donde se ve el carácter y hoy el equipo ha sacado el carácter y ha ganado», afirmó. Tan fuertes fueron los contratiempos que el conjunto blanco no acumuló el grueso de la posesión durante la segunda parte. Para Solari, una razón que se debe a múltiples aspectos. «Es una mezcla de muchas cosas, el viento influyó. En el segundo tiempo lo tuvimos en contra, pero también el Huesca presionó, lo que dejó algunos huecos para el contragolpe sobre todo con Gareth y alguna contra de Karim. Las pelotas volaban y nadie sabía donde iban a caer, eso puede ser un buen resumen del partido», expresó.

Sin embargo, el duelo se saldó con la portería a cero a favor del cuadro blanco, algo «importante» porque para el preparador «no siempre puedes hacer dos o tres goles». El triunfador de la tarde volvió a ser Bale, que «hizo un partidazo» para Solari, igual que en Roma, donde hizo un gol «muy importante». Mostró su conformidad con todos los jugadores y negó tener algún favorito. «Me alegro por él igual que si hubiera marcado cualquier otro jugador», admitió el míster. También fue cuestionado por el River-Boca, del que afirmó espera que sea «una noche tranquila y que el mundo del fútbol disfrute».

Courtois: «En caliente es difícil decir qué hay que cambiar»

El belga hizo una reflexión de lo duro que había sido el partido, en gran parte por las condiciones climatológicas. «En la primera parte controlamos el juego bastante bien, en la segunda tuvimos el viento en contra y era muy difícil hacer jugadas», reconoció el guardameta blanco. «En la segunda parte no hemos hecho casi nada pero hay que ganar en todos los campos si se quiere competir en Liga hasta el final», dijo. «Lo que no tuvimos fue la pelota y cuando pasa eso es difícil hacer daño. En caliente es difícil decir qué hay que cambiar pero hay que analizarlo esta semana. Lo importante son los tres puntos», añadió Courtois

Una Liga en la que es casi igual de importante marcar que mantener la portería a cero. Para Courtois fue una alegría salir de El Alcoraz sin encajar ningún gol. «En algún partido en casa no encajamos mucho y fuera había choques complicados: Barça, Sevilla, Eibar...pero está bien tener la portería a cero y seguimos así», reconoció. Sin embargo, hubo un momento en el que peligró la estadística si no llega a ser por Carvajal que despejó un balón muy comprometido para los intereses blancos. «El viento hace que el balón se vaya hacia dentro, había mucha gente y yo no veía bien pero menos mal que Carvajal la echó fuera», admitió el belga.