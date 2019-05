Jornada 38 Simeone: «¿Griezmann? El club es más importante que cualquiera» Diego Pablo Simeone, durante el entrenamiento de este viernes. / Efe El entrenador del Atlético asume el cambio de ciclo: «Griezmann, Godín, Filipe, Juanfran... Es la vida, a mí también me tocó irme» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 17 mayo 2019, 13:08

Ni resignado, ni enfadado. Diego Pablo Simeone se mostró «agradecido» a Antoine Griezmann. «Primero al futbolista y al jugador que hemos tenido estos cinco años. Es uno de los mayores goleadores de la historia del club, cinco años maravillosos. Agradezco por lo que nos ha dado todo y no juzgo», señaló el técnico del Atlético. «Aprendí que desde mi lugar yo no juzgo las decisiones de los demás», dijo sobre los motivos que le han llevado al delanero francés a abandonar el equipo a final de temporada. «Yo no juzgaré las decisiones. Hay que dar todo sin esperar nada. El club y nosotros lo hemos dado todo con Antoine y estamos tranquilos», dijo para confirmar que desde el club se ha hecho todo lo psoible para mantener al francés.

«No firmamos la renovación creyendo que iba a continuar de la misma manera. Sabíamos el momento de Juanfran, de Filipe, Godín, la posibilidad de Griezmann, ya había salido lo de Lucas, lo de Rodrigo...»

Además, confesó que su baja será importante en el deportivo: «Qué más vamos a hablar, importantísimo todo este tiempo, llegó de una manera y da un paso hacia un objetivo nuevo en otra posición como futbolista y todo ese crecimiento hemos participado él, nosotros...».

Simeone, más sincero que nunca, se mostró plenamente confiado en lo que tiene por delante a pesar de las bajas que va a tener el equipo: «Les cuento lo que siento desde que firmé». «Firmamos la renovación después de perder con el Real Madrid y las situaciones que uno se imaginaba que aparecían han ido apareciendo. No firmamos creyendo que iba a continuar de la misma manera», reconoció el argentino. «Sabíamos el momento de Juanfran, de Filipe, Godín, la posibilidad de Griezmann, ya había salido lo de Lucas, lo de Rodrigo... Nosotros firmamos sabiendo que el Atlético es un club más grande que todos nosotros. Han pasado Torres, Falcao, Mandzkic, Costa, Griezmann... y sigue compitiendo. Han pasado Torres, Forlán, Agüero, Griezmann, Costa, Mandzukic y el club siguió funcionando siempre. La fortaleza en estos últimos años no es igual. El club es más importante que todos nosotros».

Buscando en el mercado

El técnico del Atlético no quiso dar nombres de refuerzos, pero sí confirmó que «el club trabajará en consecuencia de seguir compitiendo, de exigirnos más a nosotros como cuerpo técnico y a los futbolistas. El objetivo será ir de menos a más como siempre y el club buscará futbolistas que tengan la ilusión de venir a jugar con une quipo, creo que importante, como el Atlético». Además, tiró de ironía al confesar el tipo de futbolista que buscan como recambio de Griezmann. «Un jugador que en tres cuartos de cancha juegue muy bien, que haga 20 goles y que valga poco», dijo. «Es muy difícil», confesó.

En esa búsqueda de futbolistas y con los que quedan en la plantilla, Simeone tiene claro que no aspira «a convencer a nadie». «Quedarse es un orgullo para el futbolista que lo hace. En 10 años el equipo ha competido muy bien, ganando títulos y va a seguir siendo así. Se fueron muchos y el club se sigue sosteniendo y con una estructura mejor».

Sí fue más claro al hablar del tipo de futbolista que llegará: «Buscaremos los futbolistas en consecuencia de como jugamos y que sientan la necesidad e ilusión de vestir esta camiseta. Es difícil apostar por un futbolista super hecho y crack. Iremos a buscar un Griezmann que pueda ser un Griezmann en el futuro. Un Griezmann como llegó de la Real, un Rodrigo como llegó del Villarreal y un Oblak como llegó de Portugal...».

Por último mandó un mensaje a los aficionados que han visto cómo muchos de sus jugadores referentes están dejando el equipo. «El hincha desde lo sentimental querría que siguieran jugando Kiko, Torres, Solozábal, pero lo sentimental no va parejo a lo deportivo. Por una cuestión de etapas se van terminando», señaló. «Al hincha le digo que de todo. Tenemos que dar sin esperar y vale para todo, no sólo para el fútbol. El hincha da y desde los deportivo los futbolistas dan, pero es un trabajo para ellos. Hay decisiones que cuando son decisiones son difíciles juzgarlas», finalizó.