Primera Rubiales se reunirá en Moncloa antes de autorizar jugar en Estados Unidos Luis Rubiales, presidente de la FEF. El presidente de la FEF, que se verá con Pedro Sánchez este miércoles, ya se mostró contrariado por el ninguneo de la patronal Martes, 11 septiembre 2018, 13:46

El comentado partido en Estados Unidos, que sería el Girona-Barcelona de la jornada 21 previsto para el 26 de enero en el Hard Rock Stadium de Miami a las 20:45 (hora española), está ahora en manos de la Real Federación Española de Fútbol (FEF). Después de que los dos clubes catalanes y LaLiga solicitasen a la FEF la autorización por carta ahora todo pasa porque la institución que preside Luis Rubiales conceda el primero de los cuatro permisos necesarios para completar este primer paso en la idea de expansión internacional del campeonato nacional que maneja la Liga para promover el fútbol en Estados Unidos y Canadá los próximo 15 años. Después necesitará el de la UEFA, que ya dejó caer en Mónaco que era contraria a la iniciativa, la CONCACAF y la USSoccer americana.

El miércoles por la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá en Moncloa al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a Luis Rubiales, que el martes acudía en Elche a Luis Rubiales, acompañado de Fernando Giner y de Francisco Carrasco, visitó el colegio Mediterrani en la mañana previa al partido ante Croacia con alumnos gitanos, dentro del proyecto Edukalo, de apoyo escolar. «Mañana cuando salgamos (de la reunión en Moncloa) hablaremos con todos de eso. Hoy estamos con la Selección y en el colegio Mediterráneo para colaborar con los niños y niñas gitanas. Solo me quiero centrar en esto», sin querer comentar la posible jornada en Estados Unidos: «Contestaré lo mismo. Solo le doy importancia a la selección y a los pequeños gitanos que necesitan de nuestra ayuda», zanjó.

Aunque en su visita a Elche no quiso hacer comentarios al respecto, hace unos días Rubiales, en una entrevista a 'The Guardian', consideró «una falta total de respeto, desleal e incomprensible» la decisión «unilateral» tomada por Tebas. «Este presidente exige mucho de los demás cuando su propio comportamiento deja francamente mucho que desear. No hemos tenido ni una sola llamada. No he visto el contrato, así que no puedo decir mucho, pero diré esto: el presidente de la FIFA protege la competición doméstica y llevar la competición a otro lugar representa una invasión a ese país. Ha ignorado por completo a los jugadores e incluso a los clubes, firmando un contrato con una compañía privada durante diez o quince años. Su comportamiento fue terrible, muy carente de respeto. Dicho sin rodeos, es maleducado. Ha firmado un acuerdo que no le corresponde a él firmar. Lo que ha firmado es inútil. No tiene significado sin nuestra autorización, así que vamos a ver qué pasa con este partido», apuntó sin cerrar que el encuentro se dispute en Montilivi y no Miami, como han propuesto los clubes y La Liga.

En la citado acto en colegio Mediterrani, los federativos, el alcalde de Elche, Carlos González; el director de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, Francisco Sánchez; y el coordinador de la Asociación Gitana Ilicitana de Carrús, Isaac Motos, insistieron a los niños en la importancia de que continúen estudiando hasta llegar a la universidad. «Cuando empecé a estudiar tenía una pasión por el fútbol y por tener una formación y ahora noto esa pasión en vosotros», espetó. Rubiales recordó que buscan «acuerdos nacionales a través del CEU para que sean gente de provecho».