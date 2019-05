Jornada 37 El Madrid cierra en Anoeta una Liga a domicilio para el olvido El regreso de Benzema ilumina un partido de trámite con el único aliciente de la primera victoria como foráneo desde el retorno de Zidane JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Domingo, 12 mayo 2019, 00:37

El calvario del Real Madrid en esta Liga toca a su fin. Al menos a domicilio, que es donde más se le han visto las costuras al equipo blanco a lo largo de una campaña en la que ha sumado poco más de la mitad de los puntos en juego lejos del estadio Santiago Bernabéu. Ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas para un total de 28 puntos de 54 posibles son un balance muy lejano al de un aspirante al título y por esa debilidad como foráneo se explica parte del fracaso del Madrid en esta Liga. Con Lopetegui, los blancos sumaron una victoria, un empate y tres derrotas como visitantes, incluidas sendas goleadas en el Sánchez Pizjuán y en el Camp Nou. Ya con Solari, los madridistas enderezaron el rumbo lejos de su feudo, con siete partidos ganados, un empate y una sola derrota en Eibar, pero desde el retorno de Zidane, y ya sin opciones, los síntomas a domicilio han vuelto a ser más que preocupantes para los blancos, con dos empates y dos derrotas.

Por ello, al regreso de Karim Benzema tras su lesión se une el aliciente de lograr la primera victoria como visitante desde la vuelta del técnico francés. El '9' blanco tiene además entre ceja y ceja igualar e incluso superar su mejor registro goleador en una década como madridista, puesto que con sus 21 tantos en Liga, cuatro en Champions, cuatro en Copa y uno en el Mundial de Clubes, suma en esta campaña un total de 30 que le sitúan ya a tan sólo dos de los 32 de la 2011-12, la más productiva de su larga etapa en el club.

Con las bajas de Odriozola, Ramos y Reguilón, a las que se une la ausencia de un Keylor Navas ausente en el último entrenamiento del Madrid antes de viajar a San Sebastián por problemas musculares, todo apunta a que Courtois partirá como titular bajo los palos por tercer partido consecutivo, con una defensa con Carvajal y Marcelo en los laterales y Vallejo y Nacho en el eje de la zaga, ya que Varane no entró en convocatoria. En el centro del campo y la delantera la cosa es muy diferente, ya que previsiblemente Zidane continuará con la política de rotaciones y onces novedosos que instauró desde su llegada al banquillo, con Gareth Bale condenado al ostracismo y ausente de la lista por segunda semana consecutiva. «Las conversaciones privadas son privadas. Es lo que me toca hacer con todos los jugadores, pero es algo que se queda dentro. ¿Si hablé con él? Puede ser que no o puede ser que sí», explicó Zidane sobre la situación del galés.

El técnico galo, que respira con la temporada tocando a su fin, ya no oculta que su pensamiento y el de sus jugadores está centrado en el próximo ejercicio. «Como entrenador digo que el próximo año vamos a tener muchas ilusiones de ganar muchas cosas. Vamos a meter todo lo que tenemos en el trabajo, ganar es la consecuencia del trabajo. Hay que trabajar mucho y bien. Haremos todo lo posible para que los aficionados estén orgullosos de su equipo», prometió el entrenador blanco.

Por su parte, la Real Sociedad pretende apurar sus opciones de alcanzar una séptima plaza liguera que teniendo en cuenta que los finalistas de la Copa del Rey, Barça y Valencia, lograrán el pasaporte continental a través de la Liga, daría acceso a la Europa League. Los 'txuri urdin' están a tres puntos del Athletic y tienen el 'golaveraje' ganado a los vizcaínos tras sus victorias 1-3 en San Mamés y 2-1 en Anoeta en los derbis vascos de esta temporada. «Ha sido un año irregular y complicado por las lesiones. Ojalá todos los años así tuviéramos opciones de pelear por ser séptimos a falta de sólo dos jornadas para el final. A mí como entrenador, y seguro que a mis jugadores también, nos encantan este tipo de partidos», señaló el técnico realista, Imanol Alguacil, en la previa del duelo.

-Alineaciones probables:

Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Moreno, Llorente, Muñoz, Rubén Pardo, Zubeldia, Merino, Juanmi, Barrenetxea y Oyarzabal.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Vallejo, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Brahim, Benzema y Vinicius.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano)

Hora: 18:30 h. Anoeta.

TV: beIN LaLiga 2.