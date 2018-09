Primera Quique Setién: «Es difícil de llevar la pasión de Sevilla» Quique Setién, durante un partido del Betis. / Efe El técnico del Betis confiesa que «Luis Aragonés fue el entrenador que más le marcó» y asegura que «no ha sido fácil que la afición entendiera nuestro estilo de juego» COLPISA Madrid Jueves, 6 septiembre 2018, 11:43

Quique Setién es un hombre de moda en Sevilla. El pasado domingo el Betis ganó el derbi sevillano gracias a un gol de Joaquín, que significaba la segunda victoria en tres partidos del técnico desde que es entrenador del equipo verdiblanco. Ahora vive momentos buenos, pero en una entrevista en The Coaches' Voice confiesa que «en Sevilla, hay un tipo distinto de pasión». «Para un hombre del norte de España, como yo, puede ser difícil de llevar porque creo que hay que llegar a las victorias por medio de un argumento y aquí todo esto es un poco más irracional».

El entrenador del Betis asegura que no ha sido fácil ganarse a la afición del Betis aunque «no ha sido fácil». «La gran mayoría sí ha interiorizado mi idea del juego, sin embargo no ha sido fácil porque hay que ganar porque somos el Betis», añade. Además, Setién reivindica su estilo de juego al señalar que «hay mucha gente que aún cree que cuando el portero tiene el balón y no vas ganando, lo tienes que mandar a la portería contraria lo más rápidamente posible. Ese no es el camino más rápido».

Setién también habla del 'culpable' de que se hiciera entrenador, Luis Aragonés. «Entre los entrenadores que tuve, Luis Aragonés me marcó mucho. Me hizo ver las cosas de manera diferente. Competir de verdad», confiesa. «Me metió en vena ese punto de agresividad que yo no tenía después de ocho años en el Santander, donde había estado un poco acomodado». Para el técnico del Betis, la figura del entrenador es «fundamental» en cualquier equipo: «A lo largo de mi carrera como jugador tuve 14 entrenadores y es verdad que con muchos aprendes lo que no tienes que hacer como entrenador, pero siempre he tenido un gran respeto hacia la figura del técnico».

Por último, también reconoce que «en el fútbol, o te adaptas, o no sobrevives», porque vives en constantes cambios ya sea de equipo, de ciudad, de compañeros o de futbolistas. «En el fútbol, si quieres sobrevivir, no te queda más remedio que adaptarte a lo que viene, es lo que hay».