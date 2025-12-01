Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Julián Álvarez y Koudé, en el último Barcelona-Atlético liguero en la Ciudad Condal. Reuters
Jornada 19

Primer pulso por la Liga en el nuevo Camp Nou

El Barça necesita reivindicarse en un partido grande mientras que el Atlético llega lanzado y puede igualarle en el liderato

Daniel Panero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:10

Comenta

Barcelona y Atlético juegan este martes en el Camp Nou un partido de esos que perfectamente podría valer seis puntos. Y es que azulgranas y ... rojiblancos se miden en un encuentro entre rivales directos en la cabeza de la tabla que puede significar un golpe encima de la mesa para el que logre imponerse y otro en el mentón para el que caiga derrotado. Los de Hansi Flick pueden consolidar el liderato logrado el fin de semana contra el Alavés y, de paso, meter presión una vez más al Real Madrid, que juega un día después ante el Athletic en San Mamés. Los de Simeone, por su parte, pueden meterse de lleno en una pelea en la que hasta hace muy poco no estaban incluidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  6. 6

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  7. 7 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  8. 8 El pequeño taller familiar de Granada que ahora es un gigante mundial de los neumáticos
  9. 9 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  10. 10 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Primer pulso por la Liga en el nuevo Camp Nou

Primer pulso por la Liga en el nuevo Camp Nou