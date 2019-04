Jornada 33 Marcelo: «El Madrid es mi casa» Marcelo felicita a Benzema por sus tres goles ante el Athletic. / Gabriel Bouys (Afp) El jugador brasileño salió al paso de los rumores que le situán fuera del club la temporada que viene: «Todos saben la felicidad que demuestro vistiendo esta camiseta» NACHO CABALLERO Madrid Domingo, 21 abril 2019, 18:36

El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira aseguró que «todos saben la felicidad que demuestro vistiendo esta camiseta», a pesar de los altibajos que ha tenido en la presente campaña, y salió al paso de los rumores que le situán lejos del Santiago Bernabéu la próxima temporada.

«Estoy centrado en mi equipo. Lo que ha pasado no me ha afectado para nada. siempre estoy ayudando y trabajando con mis compañeros. Jugar o no jugar es parte de la temporada de un futbolista, pero nunca he dejado de trabajar. Todas las cosas que salen de fuera sobran. El Madrid es mi casa y los que me conocen saben la verdad», afirmó el lateral brasileño.

Sobre la manera de afrontar las jornadas restantes que quedan de Liga, sin jugarse nada en absoluto, Marcelo comentó: «Es complicado al final de la temporada y sin jugarnos nada», argumentando que por ello «hay que sacar motivación a tope». «Tenemos que sudar la camiseta y dejarla en lo más alto. Esta siendo una temporada muy jodida y dolida. Todos tenemos que sacarla adelante por este escudo», añadió.

«Todos sabemos la calidad de Karim, metiendo goles o no, y es uno de los líderes del equipo. Él estará más contento de lo habitual por la victoria y los goles», apostilló Marcelo sobre el 'hat-trick' de Benzema ante el Athletic y que dio la victoria al conjunto blanco.