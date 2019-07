Fútbol «Hay muchos Messis y muchos Iniestas en la música» Lucas Vidal, autor de 'Los latidos del futuro'. / LaLiga Lucas Vidal es el autor de 'Los latidos del futuro', la identidad sonora de LaLiga que se escuchará antes de los partidos la próxima temporada JAVIER VARELA Madrid Jueves, 25 julio 2019, 00:04

No ha marcado nunca un gol, ni ha ganado un partido, ni se pone la camiseta de ningún equipo, pero es el último fichaje de LaLiga para la próxima temporada. Es Lucas Vidal, el autor de 'Los latidos del futuro', la banda sonora de la próxima temporada para los partidos de Primera y Segunda. «El proceso de creación ha sido diferente, porque en una banda sonora veo las imágenes y el guion de la película, pero en este caso no había imágenes y pensaba e imaginaba en cómo pueden sentirse los aficionados al escuchar esta identidad sonora», dice este músico de aspecto aniñado y talento adulto.

Esta identidad sonora de LaLiga no es la primera experiencia en el mundo del deporte de Lucas Vidal. «Hice el himno para ESPN de los Juegos de Río», pero esta vez «la responsabilidad era enorme porque llegar a 4.000 millones de personas solo te pasa una vez en la vida», confiesa con emoción y un poco de rubor. «Mi intención no era otra que generar y devolver a LaLiga la pasión que da cada día en sus partidos», añade. Quizá por eso unió una base musical con los latidos de corazón de 90 bebés recién nacidos, «los años que cumple la competición de LaLiga», y las palmas de todos los aficionados de Primera y Segunda. «Latido y aplauso van indisolublemente unidos, aunando sus energías para crear un estado de alegría y excitación colectivas. Sabía que debía estar a la altura de la afición que me ha servido de inspiración, gracias a su latido al unísono, a su energía y a su entrega», señala.

La melodía aúna «la pasión que experimenta la afición cuando va a un estadio» y mezcla las palmas con los latidos de bebés. «La pasión por el fútbol se transmite de padres a hijos, porque son el futuro del fútbol», aclara el compositor. «La sonoridad de los corazones de los bebés iba muy rápido y lo pusimos más lento para unirlo con las palmas» con el objetivo de hacer un sonido más internacional porque «todos sabemos dar palmas y da igual del equipo que seas porque si las oyes y escuchas una melodía pegadiza, la cantarás», explica.

Lucas Vidal, rodeado de balones de LaLiga.

«Más que un equipo, me gusta el buen fútbol», confiesa el compositor que, a pesar de nacer en Madrid, no se identifica con ninguna camiseta. «Soy más de 'highlights' que de partidos enteros», asegura antes de aclarar que 'Los latidos del futuro' no pretende competir con el himno de ningún equipo: «pueden convivir perfectamente» Aunque acumule éxitos en su corta carrera, no se siente una estrella porque «hay muchos Messis y muchos Iniestas en la música y hay mucho talento musical en España».

Pero con 34 años, el compositor de bandas sonoras de películas como 'Fast & Furious 6' o 'Palmeras en la nieve' cuenta con dos premios Goya y un Emmy. «Es como haber conseguido tres Balones de Oro si fuera futbolista», reconoce entre risas. Pero el compositor le quita importancia a esos galardones: «Me hace feliz porque se reconoce lo que hago». Lucas Vidal dirige tres compañías de música y hace malabares para encajar en su agenda una interminable lista de encargos, pero ahora se ha embarcado en su último proyecto personal con el salto a la música electrónica.

«El viernes sale a la venta 'Run', de Universal Music, un tema de música electrónica con elementos orquestales, que es mi formación», asegura con orgullo. «El vídeo de la canción se ha hecho con María Pedraza y se podrá ver en mi Instagram», señala. La nueva estrella de LaLiga va camino de seguir sumando títulos.