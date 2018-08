Real Madrid Lopetegui: «Modric va a seguir jugando de manera maravillosa con nosotros» Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid. / Kena Betancur (Efe) El técnico vasco se muestra convencido de la continuidad del croata, pese a los rumores que le sitúan en el Inter EFE HARRISON (NUEVA JERSEY) Martes, 7 agosto 2018, 13:06

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha dicho estar con un nivel de ilusión «máximo» para competir, con la actual plantilla, por los cinco títulos de la temporada, un equipo para el que cuenta tanto con Luka Modric como con Mateo Kovacic, ya que «ambos van estar muy felices».

En una rueda de prensa en el Red Bull Arena, en Nueva Jersey (EE UU), antes del último partido de la International Champions Cup frente a la Roma, Lopetegui advirtió de que «la Roma nos va exigir mucho, nos va a llevar al límite porque tienen una gran plantilla, amplísima, y lo demostró contra el FC Barcelona». «Pero eso es lo que necesitamos en estos momentos para adquirir la forma e intentaremos llegar a ese límite a pesar de que la preparación a estas alturas puede ser corta. Los plazos son los que son y el día 15 tenemos una final a la que queremos llegar muy preparados», abundó Lopetegui sobre la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid.

El entrenador del Real Madrid fue preguntado por la confección de la plantilla y las posibles salidas de Modric Y Kovacic, ante lo que fue taxativo a la hora de rechazar salidas de un equipo que debe afrontar la ausencia de Cristiano Ronaldo, que «no es un drama, sino todo lo contrario porque su ausencia nos va a permitir dar pasos adelante y crecer como colectivo».

Sobre Modric, más allá de conversaciones «privadas», dijo que «no tenemos la más mínima duda de que va a seguir jugando con nosotros como hasta ahora y que va a seguir jugando de manera maravillosa con nosotros».

Respecto a Kovacic y un supuesto rechazo a seguir, Lopetegui explicó que «realmente no tengo constancia de nada sobre que se haya declarado en rebeldía, se ha entrenado con los compañeros y no ha habido ningún problema. Es un jugador que me encanta y estamos encantados de que esté con nosotros. Soy un entrenador convencido de la calidad de la plantilla que tenemos».

«Keylor Navas es un magnífico portero»

En este sentido, el entrenador merengue ha dado también su apoyo al actual portero. «El escenario que contemplamos es hablar de los jugadores que tenemos y Keylor Navas es un magnífico portero, y poco más puedo decir. Hablo de mis jugadores que son muy buenos, y Keylor especialmente».

El exseleccionador español comentó también que en su idea de afianzar el juego de equipo cuenta con el apoyo de Sergio Ramos, que es «el capitán y lo ejerce de manera ejemplar y me consta su implicación», como lo demuestra que ya se esté entrenando a un «gran nivel» porque es un jugador «que se cuida mucho en verano y llega siempre muy bien».

Lopetegui también elogió las virtudes de Vinícius, «un chaval jovencísimo, con mucho talento, ganas e ilusión y estamos encantados con eso. Está en una línea muy buena -añadió- y tengo mucha confianza en sus condiciones. Estaremos atentos a su progresión porque a nosotros nos gusta mucho».