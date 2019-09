FC Barcelona El Colegio de Periodistas de Cataluña carga contra Piqué por criticar a la prensa Gerard Piqué, durante una conferencia de prensa. / EFE El jugador del Barça acusó a profesionales de la información de escribir «al dictado de otros» EFE Barcelona Lunes, 30 septiembre 2019, 14:58

El Colegio de Periodistas de Cataluña emitió este lunes un comunicado en el que carga contra el futbolista Gerard Piqué, del FC Barcelona, después de que éste censurase el pasado sábado, tras el partido Getafe-Barcelona (0-2), que periodistas estén escribiendo al dictado de la junta azulgrana.

«Conocemos el club y sabemos los diarios que son afines al club y conocemos los artículos que salen; muchas veces sabemos quién los escribe, aunque los firme otra persona», señaló el que es tercer capitán del Barcelona.

El origen de esta situación se centra en un artículo que la semana pasada publicó el periodista y escritor Xavi Bosch en el diario Mundo Deportivo bajo el título «Así consiguió el vestuario del Barça todo el poder».

En su extenso artículo de opinión, el periodista hace un repaso a beneficios que, bajo su prisma, han obtenido los jugadores del Barça y que la autoridad de la junta directiva, a la que también critica, ha ido a la baja.

«A las estrellas se les concedió todo, o casi, porque ganaban lo que nunca se había ganado. Nadie se atrevió a pinchar la burbuja. Éramos felices y su poder fue creciendo más y más. No sólo condicionan, ahora mandan demasiado y la solución es, cuando menos, complicadísima. Se puede cambiar el entrenador, cambiará el presidente, pero el vestuario sabe que quien tiene el cuchillo corta el melón», apunta en un párrafo.

A la conclusión del partido en Getafe, Piqué apareció ante los medios «motu proprio» para lanzar un mensaje a la junta, relacionado por este artículo: «Lo dije también en Pamplona: tenemos que estar todos unidos. Y cuando digo juntos, no sólo digo los jugadores, sino también la afición y la junta directiva. Cuando hay una persona que no se quiere enfadar, no hay disputas».

«Y conocemos el club y sabemos los diarios que son afines al club y conocemos los artículos que salen; muchas veces sabemos quién los escribe, aunque los firme otra persona. Nosotros no nos queremos enfadar, queremos rendir, queremos ganar y queremos salir y competir en cada partido y ganar títulos. Esperemos que nadie intente causar peleas que no existen y que por parte nuestra no queremos que sucedan... Tenemos que estar juntos y mantener el club unido porque, si no, nos haremos daño», continuó.

Ante estas palabras, el Colegio de Periodistas de Cataluña ha emitido el siguiente comunicado: «Los profesionales de la información no aceptamos y lamentamos las acusaciones de este fin de semana del futbolistas Gerard Piqué contra compañeros periodistas, a los que acusa de escribir al dictado de otros».

«Desde el Colegio de Periodistas de Cataluña no nos cansaremos de pedir más respeto para el oficio y sus profesionales. Los periodistas no aceptamos que nos digan cómo hemos de hacer nuestro trabajo. Desacreditarnos porque no gusta aquello de qué informamos tiene un sesgo poco democrático y poco ligado a la libertad de expresión y la libertad de prensa, derechos fundamentales en democracia», añade el comunicado.