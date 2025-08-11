Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fermín López celebra uno de sus dos goles ante el Como en el Trofeo Joan Gamper. AFP
Análisis

Fermín se gana un sitio

El onubense hizo un doblete ante el Como y parte con ventaja sobre Dani Olmo para el inicio de Liga

Daniel Panero

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:01

Fermín López aprovechó a la perfección la oportunidad que tenía este domingo en el Trofeo Joan Gamper. El joven atacante, de apenas 22 años, brilló ... en la goleada del Barça por 5-0 contra el Como y sumó dos tantos que resumen a la perfección todas sus cualidades como llegador al área rival. Su exhibición llega justo antes del inicio de Liga, el momento ideal para dar un golpe encima de la mesa y demostrarle a Hansi Flick que tiene madera para ganarse un sitio en el once inicial.

