Directo | Real Madrid - Mallorca

LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: José María Sánchez Martínez
Real Madrid
21:30h.
Mallorca
RMA
MLL
Colpisa
Madrid
Sábado, 30 de agosto 2025, 21:09
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Jagoba Arrasate
5-3-2
Leo Román
portero
Mateu Morey
defensa
Martin Valjent
defensa
Antonio Raíllo
defensa
Marash Kumbulla
defensa
Antonio Latorre Grueso
defensa
Sergi Darder
centrocampista
Manu Morlanes
centrocampista
Pablo Torre
centrocampista
Mateo Joseph
Delantero
Vedat Muriqi
Delantero
0%
RMA
0%
MLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
