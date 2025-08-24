Directo | Oviedo - Real Madrid

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 2 D24/08 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Real Oviedo
21:30h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 6
OVI
RMA
Colpisa
Madrid
Domingo, 24 de agosto 2025, 21:10
5'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
3'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aarón Escandell.
3'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Veljko Paunovic
4-1-4-1
Aarón Escandell
portero
Oier Luengo
defensa
David Costas
defensa
Dani Calvo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Kwasi Sibo
centrocampista
Nacho Vidal
centrocampista
Luka Ilic
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Ilyas Chaira
centrocampista
Salomón Rondón
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Antonio Rüdiger
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Rodrygo Silva de Goes
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
12,8%
OVI
87,2%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|0
|Faltas cometidas
|0
|
