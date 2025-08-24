Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga EA Sports Jornada 2 D24/08 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Real Oviedo

Real Oviedo

21:30h.

0

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 6

[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Jornada 2

Directo | Oviedo - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:10

Icono5'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono3'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aarón Escandell.

Icono3'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Veljko Paunovic

4-1-4-1

Alineación

Aarón Escandell

portero

Oier Luengo

defensa

David Costas

defensa

Dani Calvo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Kwasi Sibo

centrocampista

Nacho Vidal

centrocampista

Luka Ilic

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Ilyas Chaira

centrocampista

Salomón Rondón

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

defensa

Antonio Rüdiger

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Franco Mastantuono

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Rodrygo Silva de Goes

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

12,8%

RMA

OVI

87,2%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
0 Faltas cometidas 0

Espacios grises

