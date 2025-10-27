Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga EA Sports Jornada 10 L27/10 · Árbitro: Juan Martínez Munuera

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid
BET

ATM

Jornada 10

Directo | Betis - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:44

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Pau López

portero

Héctor Bellerín

defensa

Marc Bartra

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Ricardo Rodríguez

defensa

Sofyan Amrabat

centrocampista

Marc Roca

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Pablo Fornals

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Álex Baena

Delantero

Estadísticas

0%

ATM

BET

0%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

