Godín «Me lesioné y decidí quedarme como delantero»
Sábado, 10 noviembre 2018

Diego Godín, capitán del Atlético de Madrid y autor del tanto de la victoria de su equipo ante el Athletic de Bilbao por 3-2, se mostró muy feliz por la reacción de su equipo, que logró dar la vuelta al marcador con dos goles en los últimos minutos. «Se notó el desgaste del otro día. Nos presionaron bien y encontraron los goles en el momento justo. Pero al final empujando, lo hemos conseguido», destacó.

El central rojiblanco, que acabó el partido lesionado, confesó haber jugado los últimos minutos de encuentro lesionado. «Me rompí en la carrera con Williams en su segundo gol. No quedaban más cambios y decidí quedarme como delantero para ver si me caía alguna, y al final he metido el gol», aseguró.

Por último, el uruguayo quiso dar mérito a la victoria de su equipo pocos días después de haberse enfrentado al Borussia Dortmund en Champions League. «Siempre es bonito ganar y a veces hacerlo de esta manera refuerza. Era un partido complicado, con muchas bajas, veníamos de jugar entre semana y ellos son un gran equipo. Nos vamos muy contentos», sentenció.