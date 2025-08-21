Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Barça, durante un entrenamiento. Alejandro García (Efe)
LaLiga EA Sports

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

El director deportivo del Barça está a menos de dos semanas de firmar un verano prácticamente perfecto

Daniel Panero

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:07

El Barcelona vive un nuevo verano marcado por la incertidumbre. La entidad que preside Joan Laporta está pegada al teléfono móvil, con documentos entrando y ... saliendo a toda prisa en las oficinas y con Deco, el encargado de que todo cuadre, echando humo. El director deportivo azulgrana ha conseguido realizar fichajes importantes y varias salidas necesarias para plantarse en la recta final del mercado con muy pocos deberes por hacer. Estas son las carpetas abiertas que tiene Deco sobre la mesa a menos de dos semanas de que acabe el mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si una negligencia estuvo en el origen del fuego de Benamaurel
  2. 2

    Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir
  3. 3 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  4. 4

    Frustran un robo de cobre en las vías del AVE en Pinos Puente
  5. 5 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7

    El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma
  8. 8

    Prisión para el joven que presuntamente quemó y destrozó la iglesia de Albuñol
  9. 9

    Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central
  10. 10 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado