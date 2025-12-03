Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Kylian Mbappé celebra el primero de sus dos goles en San Mamés. EP
Jornada 19

Mbappé y Courtois son dos apagafuegos como una catedral

Un doblete y una asistencia del delantero y tres paradones del cancerbero cortan ante un flojo Athletic la mala racha del Real Madrid y dan oxígeno a Xabi Alonso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:00

A falta todavía de la consistencia necesaria en el juego de su equipo para dar por superada la crisis que le ha puesto a los ... pies de los caballos, Xabi Alonso se agarró ese miércoles a dos apagafuegos del tamaño de una catedral para derrotar a un flojo Athletic en San Mamés y frenar la nefasta racha de tres tropiezos consecutivos que le hicieron perder el liderato de la Liga a los blancos.

