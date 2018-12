Guerra Madrid-Atlético Courtois salta sobre un charco Thibaut Courtois, durante un partido con el Madrid. / Sergio Pérez (Reuters) El belga tildó a Simeone de «populista» por sus declaraciones sobre el Balón de Oro a pesar de sus cánticos contra el Madrid cuando vestía la rojiblanca JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Domingo, 16 diciembre 2018, 20:02

El Balón de Oro concedido a Luka Modric hace casi dos semanas sigue coleando y ha acabado por desatar una nueva guerra entre el Madrid y el Atlético a cuenta de las declaraciones de Diego Pablo Simeone sobre la hipotética trascendencia de vestir la camiseta blanca para recibir el galardón. «Al jugar en el Atlético está claro que es más difícil porque nuestra historia siempre fue más de trabajo y de redoblar el esfuerzo para acercarnos a los lugares importantes», señaló el argentino en la previa del partido copero ante el Sant Andreu, unas declaraciones a las que finalmente el propio Modric, siempre comedido, respondió en una entrevista al diario croata Sportske Novosti: «Estoy totalmente de acuerdo con que Simeone mantenga a su otro jugador para ser el mejor, pero tiene la necesidad constante de menoscabar al Madrid y a sus jugadores. No es justo que nuestros logros se reduzcan a sus constantes tesis populistas sobre algún tipo de favoritismo hacia el Madrid».

Las declaraciones de Simeone parecen haber generado un importante malestar no solo en el centrocampista croata, sino en el seno del club blanco, sin embargo, lo que nadie esperaba es que fuese precisamente Thibaut Courtois el que se erigiese en portavoz de este sentimiento y entrase al trapo de las palabras del que fuera su entrenador. El belga, del que Simeone recordó que fue premiado con el trofeo 'The Best' al mejor portero cuando llegó al Madrid y no cuando ejercía de colchonero ya que se premiaba incluso en España antes a un Keylor Navas que estaba en el Levante, decidió tras el partido saltar de lleno sobre el charco: «Yo estuve allí tres años y peleas siempre contra el Madrid, que es el mejor equipo del mundo. Dice cosas para generar populismo entre su afición», señaló el ex del Chelsea tras el partido ante el Rayo.

Courtois abrió así un capítulo que parecía ya zanjado, puesto que él mismo fue partícipe en mayor medida de aquello que ahora repudia cuando desde el balcón de la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol y en la celebración de una Copa del Rey conquistada por el Atlético en el Bernabéu en 2013 y ante el eterno rival, saltó mientras cantaba la frase: «Salta, salta, salta, pequeño canguro, y a los madridistas que les den por el culo». Este episodio, que volvió a la palestra una vez confirmado el fichaje del exguardameta del Chelsea por el Madrid el pasado verano, era ya cosa del pasado pero regresa ahora de nuevo al primer plano ante el dardo del portero blanco a su exentrenador.