El Barcelona volverá a jugar en el Johan Cruyff ante el Getafe

El Barcelona sigue trabajando a contrarreloj para poder hacer su regreso al Camp Nou lo antes posible. Tras jugar el pasado domingo frente al Valencia en el Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores, el equipo azulgrana tendrá que repetir la misma fórmula ante el Getafe en la quinta jornada de Liga. El club lo ha hecho oficial con un comunicado después de que volviera a recibir una negativa para obtener las licencias necesarias para abrir su estadio.

«El Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 5 de Liga, del domingo 21 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Getafe, se disputará en el Estadio Johan Cruyff. El club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas», afirma el comunicado.

El club azulgrana alargará de esta manera su estancia en el estadio que normalmente acoge los partidos del filial, debido a la falta de los permisos para abrir el Camp Nou, además de la imposibilidad de adecuar Montjuïc para las prácticas deportivas tras el concierto de Post Malone del pasado viernes.

El club también ha agradecido a sus seguidores la paciencia que están teniendo a la hora del regreso a su estadio tras dos años de obras: «El Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es la vuelta al nuevo Spotify Camp Nou», añade. Asimismo, han abierto un proceso de entradas para este partido contra el Getafe en donde tienen preferencia aquellos socios a los que no les tocó entrada ante el Valencia.

Acelerón para Liga y Champions

Tras este nuevo reverso, el Barcelona acelera ahora para poder jugar en el Camp Nou el próximo partido de Liga ante la Real Sociedad que se disputa el 28 de septiembre. También trabaja para que se dispute allí el estreno de Champions como local ante el PSG del 1 de octubre. Pero para ello necesita también habilitar el segundo lateral enfrente del de tribuna para albergar a 45.000 personas y respetar las normas exigidas por la UEFA. Muchas dudas sobrevuelan en estos instantes, pero con una certeza: habrá otra noche en el Johan Cruyff ante el Getafe.