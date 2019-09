Jornada 6 Serio examen al Barça y a Valverde en el Camp Nou El Villarreal visita a un equipo obligado a ganar para que el mal momento a domicilio no se traslade al rendimiento como local y se convierta ya en una crisis real P. RÍOS Barcelona Martes, 24 septiembre 2019, 07:09

Sin tiempo para recuperarse anímicamente de la derrota en Granada (2-0), el Barça recibe al Villarreal en el Camp Nou con la obligación de seguir sumando los puntos como local a la espera de reaccionar como visitante. Aunque frágil en defensa, el equipo de Ernesto Valverde sí ha sido solvente en casa en esta Liga, con sendos 5-2 a Betis y Valencia. El problema lo tiene fuera, con un punto de nueve posibles (empate en Pamplona y derrotas en Bilbao y Granada). Pero la imagen de los dos últimos partidos, en el Nuevo Los Cármenes y en Dortmund, pese al valioso 0-0, ha sido especialmente triste, con un juego aburrido, sin crear ocasiones y concediendo muchas que en la Liga de Campeones tuvo que desbaratar Ter Stegen. El Villarreal llega con un punto más que el Barça y con delanteros que ya han demostrado ante el equipo azulgrana que saben aprovechar los espacios que deja el vigente campeón, como Ekambi, Chukwueze y el exespanyolista Gerard Moreno. Este martes se sabrá si hay una crisis real y si Valverde peligra. Al Barça sólo le vale ganar.

Se intuye que será la primera titularidad de Messi tras jugar media hora en Alemania y 45 minutos en Granada. El tridente que forma con Luis Suárez y Griezmann debe comenzar a entenderse ya. Es lógico que no tenga automatismos creados porque apenas han podido trabajar juntos por las lesiones del argentino y del uruguayo. Si es una cuestión de falta de minutos juntos y de entrenamientos, se arreglará. Si lo que falta es química, ya tiene más difícil solución. Son días para estudiar comportamientos, gestos y rostros. Ansu Fati, de lo poco positivo en este inicio de Liga a sus 16 años, sigue en una lista a la que regresa Dembélé tras acabar lesionado la primera jornada en Bilbao. Debería ser una gran noticia por el desequilibrio y la velocidad que garantiza el francés, pero tras dos años de lesiones y comportamientos extradeportivos poco profesionales deberá volver a ganarse la confianza del técnico, de sus compañeros y de los aficionados. Lo normal es que arranque en el banquillo. Su presencia significó el primer descarte en esta temporada del canterano Carles Pérez, que ha echado una mano importante con un gol y dos asistencias.

Lo más sorprendente de la convocatoria de Valverde fue la ausencia de Rakitic, quien claramente ha perdido peso en la plantilla tras un mercado veraniego en el que iba a ser moneda de cambio en la 'operación Neymar'. Fue titular en Granada, pero parece pagar los platos rotos, aunque nada funcionó allí. Vuelve Aleñá, otro 'castigado' de San Mamés, mientras que Jordi Alba y Umtiti siguen lesionados. «Si se hubiera quedado fuera Dembélé... pero como no está Rakitic. Si no está es porque entra otro. Es una cuestión técnica, no está tocado. Con Aleñá no ha pasado nada. Entrena bien, igual que Ivan (Rakitic) y los demás. Simplemente que tenemos muchos jugadores en estas posiciones y entran unos y otros no», explicó Valverde.

El entrenador del Barça admitió que se siente observado por los malos resultados, aunque lo relativizó: «Me siento examinado. Esto es así desde el principio. Siempre nos la estamos jugando. Hay una exigencia muy grande para todos nosotros, mucho más en el caso del Barça. Sé que en el sitio donde estoy lo que mandan son los resultados. Siempre el entrenador está en el punto de mira. No es una sorpresa. Nos toca superar esta situación». «Al final puedes salir de la crisis en tres días. Tenemos que sumar tres puntos empezando por el partido de mañana. Si no hay crisis, se monta rápido; este es el espectáculo del fútbol», añadió el entrenador extremeño.

Javier Calleja, técnico del Villarreal, cree que hay un Barça en casa y otro fuera. Y entiende que a él le va a tocar pelear con la mejor versión: «Se ha mostrado tocado fuera, pero como local compite bien. Nosotros llegamos bien, pero el rival es el Barcelona. Son un equipo que al final estará arriba porque tiene muchos argumentos y talento. Luchará por los títulos de siempre. Nos exigirá estar perfectos para sacar algo positivo y para ello, en función de la recuperación de nuestros jugadores, trataremos de ser un equipo competitivo». Tiene las bajas de Bruno Soriano y Alberto Moreno, pero recupera a Iborra.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo, Busquets, Arthur, De Jong, Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Villarreal: Asenjo, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà, Iborra, Anguissa, Cazorla, Moi Gómez, Chukwueze y Gerard Moreno.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Vasco).

Estadio y horario: Camp Nou. 21:00 h. (Movistar LaLiga).