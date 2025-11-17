Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Barcelona realizó un entrenamiento en el Camp Nou el pasado 7 de noviembre Afp
El Barça regresa al Camp Nou 909 días después

El conjunto azulgrana vuelve a jugar un partido en su estadio el próximo sábado ante el Athletic

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:46

El Barcelona regresa al Camp Nou. Ahora sí. Lo hará 909 días después de la última vez que disputó un encuentro oficial en su estadio, ... el pasado 28 de mayo de 2023 (con victoria sobre el Mallorca por 3-0). Más de dos años y medio en los que el coliseo estuvo en silencio mientras avanzaban las obras del ambicioso proyecto Espai Barça. En ese tiempo ha habido mucha polémica sobre el posible regreso al estadio azulgrana, alentada por varios intentos fallidos por parte de la directiva del club.

