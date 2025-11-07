Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Barcelona regresa al Camp Nou. Efe
Barcelona

El Barça se reencuentra con el Camp Nou 894 días después

La plantilla de Flick disfruta del exitoso primer entrenamiento en su renovado estadio, donde rugieron cerca de 22.000 aficionados que agotaron las entradas

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

Día muy especial en Barcelona. Más de dos años han tenido que pasar para que el conjunto azulgrana vuelva a pisar el césped del Camp ... Nou. Este viernes, en un entrenamiento a puerta abierta los jugadores dirigidos por Hansi Flick han podido disfrutar de su remodelado estadio ante cerca de 22.000 aficionados que han mostrado su emoción desde el primer momento y que tuvieron que pasar por caja y pagar diez euros el público en general y cinco los socios culés. La recaudación íntegra tendrá una finalidad solidaria al ir destinada al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundació Barça para ayudar a niños y jóvenes enfermos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  4. 4

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  5. 5

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  6. 6 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  7. 7

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Barça se reencuentra con el Camp Nou 894 días después

El Barça se reencuentra con el Camp Nou 894 días después