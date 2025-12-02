Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Barcelona celebran el gol de Dani Olmo, al que se le salió el hombro tras marcar. Afp
Jornada 19

El Barça da un golpe en la mesa ante el Atlético

Los de Flick se impusieron, con remontada incluida, gracias a los goles de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres

Daniel Panero

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:10

Comenta

El Barcelona dio un golpe a la Liga este martes imponiéndose al Atlético en el Camp Nou. El conjunto que dirige Hansi Flick venció por ... 3-1 en un partido en el que comenzó por detrás en el marcador tras el tempranero gol de Baena, pero en el que mostró carácter para llevar a cabo la remontada con tantos de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres para consolidar el liderato logrado el fin de semana. La pelota está ahora en el tejado de un Real Madrid que deberá ganar en San Mamés para no perder comba en la pugna por el liderato.

