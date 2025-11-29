Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alexander Sorloth celebra uno de sus tantos ante el Oviedo. Afp
Jornada 14

El Atlético hace historia por la vía rápida

El conjunto colchonero bate el récord de la Liga de partidos adelantándose y sella la victoria ante el Oviedo con un doblete de Sorloth en una gran primera parte

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:55

Comenta

Día para guardar en los libros de historia en el Metropolitano. El Atlético, que superó con solvencia y por la vía rápida al Oviedo, ha ... batido un registro que ostentaba el Real Madrid hace más de 30 años para convertirse en el primer equipo en conseguir adelantarse en el marcador en las primeras 14 jornadas de la Liga. Por si fuera poco, con este triunfo el Cholo Simeone también ha igualado las 323 victorias logradas por Miguel Muñoz dirigiendo un banquillo de Primera, y solo es cuestión de tiempo que consiga superar las 344 que logró en su momento otra leyenda colchonera como es Luis Aragonés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  2. 2 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  3. 3 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  4. 4 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  5. 5 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  6. 6 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  7. 7

    La oferta de pisos por menos de 200.000 euros desaparece de Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares
  8. 8 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  9. 9

    «El precio de la vivienda en Granada está topando y va a dejar de subir»
  10. 10 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Atlético hace historia por la vía rápida

El Atlético hace historia por la vía rápida