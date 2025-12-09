Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ronald Araujo se lamenta durante un partido. Reuters

Araujo busca su paz mental en Israel

El defensa uruguayo ha viajado a Tierra Santa con permiso del Barça para desconectar y seguir con su recuperación

Daniel Panero

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:12

Ronald Araujo viajó este martes a Tel Aviv para seguir recuperándose de los problemas que sufre de salud mental. El defensa uruguayo, que lleva de ... baja por este motivo desde su error ante el Chelsea en Stamford Bridge, visitará Tierra Santa durante una corta estancia y tratará de recuperar sensaciones antes de volver a Barcelona y reincorporarse a la disciplina de Hansi Flick si consigue dejar atrás este episodio.

