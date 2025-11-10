Así es Apollo, el gigante del billón de dólares que ha comprado el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid tiene nuevo dueño: Apollo Global Management, uno de los gigantes de las finanzas internacionales -o, en términos futbolísticos, un auténtico « ... grande»-. En definitiva, un conjunto de Champions League. Con sede en Nueva York y fundado en 1990 por Leon Black, Josh Harris y Marc Rowan, esta firma -que gestiona alrededor de un billón de dólares estadounidenses- es ahora la propietaria del 57% del accionariado del club rojiblanco.

Su hoja de ruta es clara: ganar dinero. Como toda gestora de inversión, su objetivo es captar el ahorro de sus clientes y ofrecerles rentabilidades superiores a las de los mercados bursátiles. Su desembarco en el Metropolitano llega tras la mayor operación realizada por un fondo en un club español.

¿Quién es Apollo Global Managment?

La compañía es una multinacional que cotiza en la Bolsa de Nueva York y cuenta con una valoración aproximada de 66.000 millones de euros. Tras el anuncio, sus acciones abrían en negativo en Wall Street. Como ocurre con otras grandes firmas cotizadas, su accionariado está dominado por gestoras de fondos de inversión, entre ellas Capital Group (8,5%), Vanguard (8,2%) y BlackRock (5,8%). No obstante, los tres fundadores mantienen participaciones individuales que oscilan entre el 5,9% y el 6,6%. El nuevo inversor del Atlético de Madrid tiene oficinas en ciudades estratégicas de Norteamérica, Europa -incluida Madrid- y Asia.

¿Qué busca Apollo?

La respuesta corta, como en la mayoría de operaciones de este tipo, es simple: obtener beneficios. Las firmas de capital riesgo ejecutan este tipo de movimientos de manera habitual, lo que las ha convertido en actores clave de numerosos sectores industriales.

Su estrategia suele tener un horizonte temporal de unos cinco años. Disponen de grandes recursos para adquirir empresas -cotizadas o no-, mejorar su rentabilidad y, pasado ese periodo, vender su participación a un precio superior. De este modo, devuelven a sus inversores el capital aportado junto con intereses atractivos, por encima de los rendimientos de mercado.

Estas firmas son especialmente activas en el ámbito de las infraestructuras, aunque en los últimos años han expandido su influencia hacia sectores como el inmobiliario, la salud, la energía y, más recientemente, el deporte.

¿Cómo hacen negocio en el deporte?

La llegada de Apollo al distrito madrileño de San Blas-Canillejas no supone su primera incursión en el mundo del fútbol. La gestora ya ha invertido más de 15.000 millones de euros en operaciones relacionadas con este deporte, muchas de ellas destinadas a financiar fichajes de grandes estrellas.

A través de su filial Apollo Sports Capital, centrada exclusivamente en el sector deportivo, la compañía ha financiado a varios clubes de la Premier League, entre ellos el Nottingham Forest, al que concedió un préstamo de más de 90 millones de euros. Sin embargo, el Atlético de Madrid se ha convertido en su inversión más relevante, al contar con una participación mayoritaria.

El equipo de Apollo Sports Capital está encabezado por su consejero delegado, Al Tylis, junto a los cogestores Rob Givone y Lee Solomon, y el director de Estrategia Sam Porter. Su objetivo es invertir en oportunidades de crédito e híbridas -que combinan deuda y participación accionarial- en clubes, ligas, instalaciones deportivas, medios y eventos internacionales como el Mutua Madrid Open o el Miami Open.

¿Por qué el Atlético de Madrid?

El club madrileño destaca que sus nuevas infraestructuras han sido uno de los principales atractivos para Apollo a la hora de cerrar el acuerdo. El fondo también ha anunciado su participación en «importantes proyectos de infraestructura», entre los que sobresale la creación de la Ciudad del Deporte, un complejo deportivo y de entretenimiento ubicado junto al Estadio Metropolitano.

«El objetivo de este proyecto es consolidarse como un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la vida comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en los sectores deportivo, mediático y del entretenimiento, Apollo Sports Capital busca desarrollar un espacio urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños», señalan desde el club.

Los negocios en España

En el mercado español, Apollo participa activamente en la opa lanzada por Neinor sobre Aedas, con la intención de fusionar ambas compañías y crear la mayor promotora inmobiliaria del país. Junto a Neinor, el fondo pretende adquirir el 79% de las acciones que Castlelake posee en Aedas Homes.

En el ámbito turístico, su entrada en el sector hotelero español se produjo en 2019, cuando apostó por conformar una amplia cartera de activos. Esa estrategia culminó con la compra de seis hoteles, que ahora busca vender tras completarse el periodo de maduración de la inversión.

Apollo también controla el 49% de Primafrío, uno de los principales grupos de transporte y logística de España, al que accedió después de que la empresa murciana -fundada por la familia Conesa- cancelara su salida a Bolsa. En el sector financiero, adquirió Evo Banco a Novagalicia en 2013 y lo vendió seis años más tarde a Bankinter.

Entre sus operaciones más destacadas se encuentra la compra del 85% de Altamira, la sociedad encargada de gestionar los activos y créditos problemáticos del Banco Santander, por unos 700 millones de euros. Posteriormente, vendió su participación al italiano doBank, controlado por el fondo Fortress, en una maniobra habitual en el capital riesgo. También participó en la pugna por la empresa de servicios de ITV Applus, aunque se retiró ante las ofertas de TDR e I Squared.