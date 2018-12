Barcelona Aleñá: «Marcar en el Camp Nou es un sueño hecho realidad» 00:20 Aleñá, celebrando el 2-0 ante el Villarreal / Reuters El canterano batió a Asenjo tras una combinación con Messi para hacer el segundo gol de la noche en las filas blaugranas R.C. Madrid Domingo, 2 diciembre 2018, 22:27

El canterano Carles Aleñá vivió ante el Villarreal una noche mágica. Fue el recambio en la segunda mitad de Arturo Vidal y marcó el gol de la sentencia, su primer gol en Liga y además, en el Camp Nou. Un pase en profundidad de Leo Messi que Aleñá no desperdició. «Con él es todo mas facil, es un pase que solo ve él y me la pone donde quiere y yo uno contra uno pues ha salido todo bien. Marcar en el Camp Nou es un sueño hecho realidad», se sinceró el joven de Mataró.

Una jugada en la que Aleñá se plantó solo ante el portero palentino, al que batió con un sutil toque con el exterior del pie derecho. «La victoria es lo más importante y a los compañeros les he podido ayudar con un gol para dar la tranquilidad al encuentro», indicó el jugador blaugrana.

Hasta la fecha, Aleñá solo había marcado un gol vistiendo la camiseta del primer equipo, contra el Hércules hace dos temporadas, en su debut oficial con el Barça en Copa del Rey. «Se trata de aprovechar las oportunidades, yo las intento aprovechar en la Copa y hoy otra vez. Se trata de estar en el momento justo y que el míster dude a quien poner», indicó. «Sé que estoy trabajando, que lo estoy haciendo bien y que tengo otro rol. Toca pensar en el futuro y todo irá genial», agregó.

Un partido en el que el Villarreal ha intentado controlar el balón sobre todo durante toda la segunda parte, algo «normal» para Aleñá. «El Villarreal tiene grandísimos jugadores que les gusta mucho el balón como Fornals o Cazorla, aunque es normal con una situación en contra. Con el gol hemos tenido el balón y hoy era muy importante ganar», dijo. También tuvo unas bonitas palabras para su compañero Dembélé, de que afirmó tiene una «gran personalidad». «He visto pocos jugadores como él, con esa personalidad, con ganas de atreverse...se agradece que la gente esté a su lado, es lo que necesitamos que estén con él, él está con nosotros y le apoyamos en el vestuario totalmente», expresó el joven canterano.

Valverde

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, valoró positivamente el triunfo sumado ante el Villarreal, pero lamentó la falta de control del balón de su equipo en la segunda parte. «En el segundo tiempo nos ha faltado el balón y hemos sufrido más. Ellos se han hecho fuertes con el balón y a nosotros nos ha faltado organizarnos. No nos han generado peligro pero con un 1-0 nunca se sabe. En el segundo tiempo hemos sufrido por no tener el balón», analizó en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.

En la comparecencia, Valverde insistió en la autocrítica: «El primer tiempo hemos estado bien y el segundo no nos ha dejado satisfechos, no tuvimos el control del juego y eso es algo que no nos deja tan contentos, porque el partido era muy importante».

Sobre los nombres propios del partido, elogió a Ousmane Dembélé -«esperamos que no sea solo en este partido y que haya muchos más, pero no es un hecho aislado, también hizo un buen inicio de temporada», dijo- y explicó que Lionel Messi terminó aquejado de un golpe.