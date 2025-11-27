Directo | Betis - Utrecht

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 5 J27/11 · Árbitro: Nenad Minakovic
Real Betis
21:00h.
1
-
0
FC Utrecht
Cucho Hernández (41')
Min. 50
BET
UTR
Gol! Min 41'
Gol de Cucho Hernández
Colpisa
Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42
50'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
50'
Falta de Derry John Murkin (FC Utrecht).
46'
Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
46'
Falta de Miguel Rodríguez (FC Utrecht).
Empieza segunda parte Real Betis 1, FC Utrecht 0.
45'
Cambio en FC Utrecht, entra al campo Derry John Murkin sustituyendo a Souffian El Karouani debido a una lesión.
45'+11'
Final primera parte, Real Betis 1, FC Utrecht 0.
45'+9'
Se reanuda el partido.
45'+6'
El juego está detenido debido a una lesión Souffian El Karouani (FC Utrecht).
45'+3'
Corner,FC Utrecht. Corner cometido por Nelson Deossa.
45'+3'
Remate rechazado de Souffian El Karouani (FC Utrecht) remate con la izquierda desde fuera del área.
45'+1'
Falta de Sergi Altimira (Real Betis).
45'+1'
Miguel Rodríguez (FC Utrecht) ha recibido una falta en campo contrario.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
44'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
44'
Falta de Souffian El Karouani (FC Utrecht).
42'
¡Gooooool! Real Betis 1, FC Utrecht 0. Cucho Hernández (Real Betis) remate de cabeza desde muy cerca.
40'
Falta de Ángel Ortiz (Real Betis).
40'
Can Bozdogan (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.
40'
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ángel Ortiz.
39'
Falta de Ángel Ortiz (Real Betis).
39'
Dani de Wit (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).
38'
Miguel Rodríguez (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Remate fallado por Nelson Deossa (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área.
36'
Falta de Sergi Altimira (Real Betis).
36'
Alonzo Engwanda (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.
35'
Remate rechazado de Cucho Hernández (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ángel Ortiz.
34'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nelson Deossa (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sergi Altimira.
34'
Remate rechazado de Ángel Ortiz (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
30'
Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).
30'
Miguel Rodríguez (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Sergi Altimira (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
28'
Falta de Dani de Wit (FC Utrecht).
25'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Mike van der Hoorn.
25'
Remate rechazado de Cucho Hernández (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pablo Fornals.
23'
Se reanuda el partido.
22'
El juego está detenido debido a una lesión Souffian El Karouani (FC Utrecht).
20'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Nick Viergever.
20'
Remate fallado por Alonzo Engwanda (FC Utrecht) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
19'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Nick Viergever.
15'
Cambio en Real Betis, entra al campo Pablo Fornals sustituyendo a Sofyan Amrabat debido a una lesión.
14'
Se reanuda el partido.
13'
El juego está detenido debido a una lesión Sofyan Amrabat (Real Betis).
10'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Souffian El Karouani (FC Utrecht) remate con la izquierda desde el centro del área.
10'
Cambio en Real Betis, entra al campo Nelson Deossa sustituyendo a Isco debido a una lesión.
9'
Se reanuda el partido.
9'
El juego está detenido debido a una lesión Isco (Real Betis).
8'
Yoann Cathline (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Ángel Ortiz (Real Betis).
7'
Se reanuda el partido.
6'
El juego está detenido debido a una lesión Isco (Real Betis).
4'
Se reanuda el partido.
2'
El juego está detenido (Real Betis).
2'
Remate fallado por Sofyan Amrabat (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Ángel Ortiz
defensa
Diego Llorente
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Ricardo Rodríguez
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Pablo Fornals
Sustituto
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Nelson Deossa
Sustituto
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Ron Jans
4-3-3
Michael Brouwer
portero
Siebe Horemans
defensa
Mike van der Hoorn
defensa
Nick Viergever
defensa
Derry John Murkin
Sustituto
Dani de Wit
centrocampista
Alonzo Engwanda
centrocampista
Can Bozdogan
centrocampista
Miguel Rodríguez
Delantero
Sébastien Haller
Delantero
Yoann Cathline
Delantero
69,8%
BET
30,2%
UTR
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|1
|2
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|0
|7
|Faltas cometidas
|4
|
