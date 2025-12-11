Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bernardeschi celebra uno de los tantos ante el Celta. Afp
Fase grupos | Jornada 6

El Bolonia asalta Balaídos ante un Celta sin ideas

Un doblete de un excelente Bernardeschi remontó el tanto inicial de Bryan Zaragoza, para plasmar la superioridad del conjunto italiano

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:01

Comenta

Balaídos pierde su invicto europeo. El Celta vuelve a sufrir un batacazo en Europa, esta vez ante el Bolonia que fue mejor durante todo el ... partido que les devuelve a la Tierra tras el triunfo en el Bernabéu. A los de Claudio Giráldez parecía que se les ponía todo de cara con el tanto inicial de Bryan Zaragoza, pero fue un mero espejismo de la realidad, fruto del acierto. Varios errores de bulto en la salida de balón y un doblete de Bernardeschi condenaron al conjunto celeste que se complica la vida rumbo a las eliminatorias de la competición.

