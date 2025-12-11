El Bolonia asalta Balaídos ante un Celta sin ideas

Balaídos pierde su invicto europeo. El Celta vuelve a sufrir un batacazo en Europa, esta vez ante el Bolonia que fue mejor durante todo el ... partido que les devuelve a la Tierra tras el triunfo en el Bernabéu. A los de Claudio Giráldez parecía que se les ponía todo de cara con el tanto inicial de Bryan Zaragoza, pero fue un mero espejismo de la realidad, fruto del acierto. Varios errores de bulto en la salida de balón y un doblete de Bernardeschi condenaron al conjunto celeste que se complica la vida rumbo a las eliminatorias de la competición.

Sobre el papel, la visita del Bolonia no era un plato de buen gusto. Los de Vincenzo Italiano están asentados en las plazas europeas de la liga italiana, pero con la necesidad de puntuar en Europa para reengancharse a los puestos de arriba. Por ello, el técnico de Porriño quiso dar continuidad al equipo que ganó en el Bernabéu, pero con tres novedades. Ristic entraba en la línea de tres centrales, Fran Beltrán al doble pivote y Williot Swedberg que venía de anotar el doblete ante el Real Madrid formaba el tridente con Zaragoza y Borja Iglesias.

Balaídos quería mantener su invicto en Europa y así lo demostró desde el primer momento. Esta inercia la querían aprovechar los jugadores celestes para salir a mandar. Sin embargo, se topó con otra realidad. El Bolonia asfixiaba arriba la salida de balón del Celta y Bernardeschi y Miranda avisaban la portería de Radu. Pero, los de Giráldez no tardarían en reaccionar. Swedberg con una gran acción individual le sirvió una asistencia de lujo a Zaragoza, que con todo a placer no perdonó para hacer el primero del partido.

Celta: Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Ristic, Carreira, Mingueza (Rueda, min. 67), Ilaix, Beltrán (Román, min. 79), Williot (Aspas, min. 67), Zaragoza (Álvarez, min. 46) e Iglesias (Jutgla, min. 67). 1 - 2 Bolonia: Ravaglia, Miranda, Lykogiannis, Lysaker, Holm, Pobega, Moro (Odgaard, min. 88), Rowe (Cambiaghi, min. 67), Fabbian, Bernardeschi (Orsolini, min. 80) y Castro (Dallinga, min. 80). Goles: 1-0: min. 17, Zaragoza. 1-1: min. 66, Bernardeschi. 1-2: min. 75, Bernardeschi.

Árbitro: Radu Petrescu (Rumanía). Amonestó a Holm, Radu, Rueda y Moriba.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Europa League, disputado en Balaídos.

El tanto terminó por activar al Celta, mientras que el Bolonia parecía estar aturdido. Esta sensación no duraría mucho. Los de Vincenzo volvieron al plan inicial, emparejaban a pares en la presión y generaban mucho peligro en los centros al área. Insistía el conjunto italiano, que tuvo la más clara en las botas de Rowe, tras un error de bulto de Starfelt, pero en el mano a mano y con todo a placer el británico disparó fuera. Tampoco aprovechó otro fallo de Mingueza en la salida de balón, Castro que se topó con una gran parada de Radu. Los de Giráldez dieron un paso atrás, para defender con un bloque bajo que les permitió mantener la ventaja hasta el descanso.

Superioridad del Bolonia

Tras la reanudación, Giráldez no dudó en mover el árbol con la entrada de Hugo Álvarez por Zaragoza, que a pesar del gol no había conseguido encontrar buenas situaciones en el ataque, con el objetivo de cambiar las sensaciones con las que había acabado el Celta. Pero el Bolonia seguía sin dejar de pisar el acelerador en busca del tanto de la igualada. De hecho, la consiguió tras un regalo de Bernardeschi a Pobega, pero el VAR salvó al cuadro celeste anulando el gol por un fuera de juego previo.

Pero la vida extra del Celta apenas duró unos minutos. Javi Rodríguez cometió un penalti sobre Pobega, que terminó concediendo el VAR tras unos instantes de suspense y que Bernardeschi no perdonó para poner el empate. Intentó reaccionar Giráldez con un triple cambio, pero la igualada sentó como un jarro de agua fría en Balaídos. Y, tras un nuevo error de bulto en la salida, esta vez de Iago Aspas que se equivocó en el pase, lo volvió a aprovechar el extremo italiano al que le salía todo para hacer su doblete y remontar el partido para el Bolonia. Intentó el conjunto celeste reaccionar a tiempo, pero con todo ya vendido el equipo de Vincenzo Italiano se llevó una merecida victoria asaltando Balaídos.