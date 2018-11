Grupo F I Jornada 5 Una oportunidad para remontar el vuelo El Betis recibe al Olympiacos en un momento bajo tras caer en Villarreal pero con la posibilidad de dejar la clasificación a dieciseisavos cerrada JACOBO CASTRO Madrid Jueves, 29 noviembre 2018, 06:26

La montaña rusa en la que vive el Betis desde que comenzó la temporada se encuentra esta semana en un punto bajo. Quién lo hubiese dicho después de haber asombrado, hace menos de tres semanas, a España, Europa y el mundo con un repaso al Barcelona como pocos se recordaban en el Camp Nou. Sin embargo, el pasado fin de semana frente al Villarreal se volvió a ver un Betis con mucha posesión pero pocas ideas en ataque. El resultado: un 2-1 en contra que deja al equipo de Quique Setién decimocuarto en Liga, a cuatro puntos de los puestos europeos. Por todo esto, el partido de este jueves se presenta perfecto para tomar impulso y volver a un punto alto. Nada mejor que la Europa League, un rival de nivel y la posibilidad de clasificarse para la siguiente ronda.

Y es que las cuentas para el Betis son bastante claras: una victoria le pondría en dieciseisavos y cerca del primer puesto, un empate le permitiría depender de si mismo ante el débil Dudelange en la última jornada pero le podría complicar pasar como líder de grupo, y una derrota dejaría su clasificación tambaleándose, dependiendo de posibles triples empates. Con el fin de conseguir esta última variable llega al Benito Villamarín el Olympiacos. Un equipo acostumbrado a la Champions, pero que ha demostrado saber fajarse en esta Europa League recuperando 'la vida' con dos importantes victorias ante el Dudelange en las jornadas tres y cuatro. Ahora, con siete puntos, uno menos que el Betis e igualado con el Milan, no tiene nada que perder.

El encuentro apunta a ser un terreno bastante conocido por el Betis. Pese a que en Grecia el Olympiacos trató de apretar arriba, lejos del infierno del Pireo parece que tratará de refugiarse atrás y confiar en el contragolpe. Un escenario, como decíamos, que el equipo de Quique Setién conoce a la perfección, pero contra el que, al menos esta temporada, ha demostrado no tener antídoto, sobre todo en el Benito Villamarín. Valladolid o Levante pueden dar buena fe de ello.

En el plano deportivo, Setién cuenta con todos sus hombres disponibles para este partido. Habrá que ver por qué once apuesta, aunque todo apunta a que intentará que se parezca lo máximo posible al de 'gala'. Joel Robles, el portero de la competición debería estar en la puerta; Sidnei sustituiría a Zou Feddal en el centro de la zaga con respecto al último partido; Antonio Barragán entraría por Francis Guerrero en el carril derecho; en el centro del campo, jugarían los cuatro 'jugones', Sergio Canales, Andrés Guardado, Giovani Lo Celso y Joaquín Sánchez, dejando fuera a William Carvalho; mientras que en la punta del ataque Sergio León sería el elegido por Setién.

En cuanto al Olympiacos, Pedro Martins ha dejado fuera de la lista, entre otros, al marfileño Yayá Touré, que regresó este verano al equipo griego pero que parece estar viéndose lastrado por sus numerosos problemas físicos. En la convocatoria viejos conocidos de la afición española como Roderick Miranda y Guilherme dos Santos, ambos ex del Dépor; Nahuel Leiva, ex del propio Betis, y Miguel Ángel Guerrero, ex del Sporting y del Leganés, que apunta a titular. Por lo demás, las miradas se centran en el talentoso Konstantinos Fortounis, principal peligro del equipo griego.

Alineaciones probables

Real Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, Bartra, Sidnei, Júnior; Guardado, Lo Celso, Canales, Joaquín; y Sergio León.

Olympiacos: Sá, Torosidis, Kutris, Cissé, Vúkovic, Guilherme, Camará, Nahuel, Fortunis, Podense, Guerrero.

Árbitro: Sergei Karasev (Rusia)

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 18:55