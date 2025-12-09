Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Xabi Alonso, durante su comparecencia previa al duelo de Champions del Real Madrid ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu. EP
Fase Liga | Jornada 6

Xabi Alonso: «Ya conocía la cultura del club más grande del mundo»

«No creo que nadie tenga dudas de que podemos ganarle al City», aseguró el técnico del Real Madrid en la previa de un duelo cumbre con su futuro en juego

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:00

Comenta

Madrugador y con el discurso bien aprendido, sin una palabra más alta que otra y la apariencia de ser un perfecto conocedor de lo que ... se cuece en el Real Madrid. Así compareció este martes ante los periodistas Xabi Alonso, convencido de que el exigente duelo de la sexta jornada de la Champions ante el Manchester City en el Bernabéu no es un 'match ball' en contra para él sino una oportunidad excelente para que el equipo blanco se reencuentre con su mejor versión y con una afición que le reprendió en la reciente derrota ante el Celta.

