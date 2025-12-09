Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Xabi Alonso y sus futbolistas, durante el entrenamiento de este martes. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Vida o muerte de Xabi Alonso ante Guardiola

Otro mal partido del Real Madrid frente al Manchester City podría sentenciar al preparador guipuzcoano, cercado por las bajas

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:36

Ciento noventa y ocho días después de tomar posesión como entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso se juega el cargo este miércoles. Cinco tropiezos en ... los siete últimos partidos han convertido el duelo con el Manchester City en un plebiscito para el preparador guipuzcoano, al que otra mala actuación frente al equipo que dirige Pep Guardiola podría dejar sentenciado como dueño del banquillo blanco. El técnico de Santpedor, que desfilará por el coliseo merengue por quinta campaña consecutiva y sexta vez en los siete últimos años, puede ponerle la puntilla a una figura a la que moldeó durante dos temporadas en el Bayern y a la que muchos veían como una posible mímesis suya en clave madridista, pero que no está siendo capaz de embridar una crisis que avanza desbocada.

