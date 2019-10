Fase de grupos I Jornada 2 Mestalla reparte medio billete para octavos Un triunfo allanaría la clasificación al Valencia, que con Celades rinde mejor a domicilio, y también a un Ajax que empieza a parecerse al del curso pasado MIGUEL OLMEDA Madrid Miércoles, 2 octubre 2019, 06:46

Caprichoso como es el fútbol, se da la circunstancia de que el Valencia puede despachar una crisis institucional que todavía dura con la clasificación para los octavos de Champions en el bolsillo. Un viaje que desde el sorteo de grupos no gustaba en la capital del Turia: de un transatlántico como es el Chelsea a una lancha motora, el Lille, pasando por otro equipo que rápido coge velocidad de crucero, el Ajax. Tres rivales complicados para llegar a unas eliminatorias de primavera que no vuelan a Mestalla desde 2013, antes de que el terremoto Lim lo cambiara todo. Y sin embargo, en dos jornadas el camino ché puede quedar allanado.

Un triunfo ante el Ajax tendría la culpa, y en Valencia lo creen cercano después de la victoria liguera del pasado sábado en San Mamés frente al Athletic. En Bilbao, contra el hasta entonces colíder, el equipo de Albert Celades dejó por primera vez en un mes en el campeonato doméstico la portería a cero. Fue la mayor alegría para un conjunto que venía de encajar tres goles en Mestalla ante el Getafe, otro ante el Leganés y cinco en el Camp Nou en el debut del nuevo técnico, a quien le gustaría «mejorar en el remate». Y es que el Valencia tiró ocho veces en San Mamés, cinco de ellas a puerta, para solo convertir un tanto, obra de Cheryshev.

Lo que tiene claro Celades es que en la visita del Ajax a Mestalla repetirá el 4-4-2 que heredó de Marcelino García Toral. En parte obligado por la lesión de Kondogbia, pero también decidido por la composición de su plantilla, el preparador catalán optó en Bilbao por utilizar el sistema que implantó su antecesor y que los jugadores conocen al dedillo. Y las sensaciones no pudieron ser mejores. El Valencia ganó al Athletic con su mejor partido de la temporada en el primer encuentro en el que dejó de lado los escarceos con un 4-3-3 al que aún le quedan horas de trabajo en la sombra para funcionar.

Otra baja, la de Gameiro, le ha brindado a Maxi Gómez la posibilidad de sentirse indiscutible, y el uruguayo ha respondido con goles. Dos ante el Getafe y aunque no marcó en San Mamés, sí que participó en el 0-1 y jugó un partidazo haciendo de boya para Rodrigo, con más libertad rondando al punta que escorado en la derecha. La fórmula se repetirá este miércoles ante el Ajax, igual que el doble pivote Coquelin-Parejo. Más dudas acarrean las bandas, donde Gonçalo Guedes podría entrar en lugar del goleador Cheryshev o el canterano Ferran, asistente en la diana victoriosa. Garay, que fue sustituido en el descanso por precaución, apunta al eje de la defensa con Gabriel, que fue suplente de inicio.

El Ajax visita la capital del Turia en casi idéntica situación clasificatoria que el conjunto español. Casi, porque los blanquinegros vencieron en Stamford Bridge, la plaza más complicada del grupo H, pero un triunfo en Mestalla pondría a los neerlandeses, con seis puntos, el pase a octavos muy de cara. Es lo mínimo que se le puede exigir a un equipo que el curso pasado alcanzó las semifinales, al que solo un gol en el descuento le privó de jugar la final de Madrid. Un equipo que maravilló a Europa con un fútbol de vértigo que se cobró víctimas del peso del Real Madrid y la Juventus de Turín.

Este Ajax cada día se parece más al de la 2018/19, pero no nunca será igual, pues perdió en verano a tres hombres indiscutibles para Erik ten Hag. Matthijs de Ligt ya no lidera la defensa, ciertamente más endeble con Joël Veltman como pareja de Daley Blind; y sobre todo Frenkie de Jong y Lasse Schöne ya no mueven el balón con la celeridad de la temporada anterior. El central acabó en la Juventus y los mediocentros orquestan ahora el juego de Barcelona y Genoa, respectivamente. Aunque pueda sorprender mirando los últimos onces del técnico neerlandés, el Ajax no se ha vuelto más defensivo: ocurre que Edson Álvarez y Lisandro Martínez, centrales de formación, son los dos jugadores con pie más fino para dirigir la circulación del juego 'ajacied'. En cuanto a la parcela ofensiva, Quincy Promes se ha unido a los Ziyech, Neres y Tadic y con cinco goles en la Eredivisie es una de las claves del coliderato del Ajax.

-Alineaciones probables:

Valencia: Cillessen, Wass, Gabriel, Garay, Gayà, Ferrán Torres, Coquelin, Parejo, Cheryshev, Rodrigo y Maxi Gómez.

Ajax: Onana, Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico, Álvarez, Martínez, Ziyech, Van de Beek, Promes y Tadic.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Mestalla (Valencia).

Hora y TV: 21:00h, Movistar Liga de Campeones 1.