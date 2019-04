Semifinales I Ida Viejos conocidos e invitados inesperados en la antesala de la final El Ajax visita al Tottenham, con cuatro jugadores con pasado neerlandés, en un duelo de austeridad financiera entre las dos sorpresas de la Champions MIGUEL OLMEDA Madrid Martes, 30 abril 2019, 07:52

Resulta paradójico que en el fútbol europeo, engullido por el frenético mercado en los últimos años, puedan ser campeones de Champions dos equipos que trabajan a contracorriente. Uno por imposición y el otro por necesidad, Ajax y Tottenham son la contracultura del gasto multimillonario, y sin embargo sus políticas han terminado con ambos conjuntos entre los cuatro mejores del continente. Este martes comenzarán una carrera de (al menos) 180 minutos para colarse en la finalísima de Madrid.

En el caso de los de Ámsterdam, no tienen más remedio que aceptar ser pez chico en Europa y grande en los Países Bajos: cada temporada sus arcas rebosan, pero apenas reinvierten una mínima parte en apuntalar la plantilla con nuevos jóvenes de la Eredivisie o, como el pasado verano, repatriando a talentos que ya emigraron en su día (Blind y Tadic). En julio partirán Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, y el club ya se ha apresurado a promocionar a Jurgen Ekkelenkamp y fichar a Kirk Pierie, sus respectivos relevos.

La situación del Tottenham es bien distinta. Instalado desde hace años en la zona noble de la Premier League, sus ingresos no tienen nada que envidiar a los de cualquier coloso del continente. Pero prefirieron construir un nuevo estadio de 800 millones y 'tirar' con lo que había, que no era poco. Es por eso que Mauricio Pochettino no ha recibido fichajes en ninguna de las dos últimas ventanas de traspasos; si bien el presidente Daniel Levy ha conseguido mantener a todas sus piezas importantes durante ese tiempo. En los automatismos de un grupo de futbolistas que se conoce de memoria reside el éxito del Tottenham, una rara avis del mercado.

En el norte de Londres fichan poco, pero bien, y precisamente suelen fijarse en el que ahora es su rival por la final de Champions. Hasta que el Barcelona hizo saltar la banca pagando 75 millones por De Jong, 'pescar' en la Eredivisie era relativamente barato, prácticamente un chollo echando un vistazo al resto del panorama. El Tottenham lo sabía y así incorporó en 2012 y 2013 a Jan Vertonghen y Christian Eriksen -entre los dos 383 partidos con el Ajax-, hoy dos de los mejores jugadores de la Premier, aunque entonces apenas costaron 12,5 y 13,5 millones de euros. En 2017, Pochettino repitió jugada con Davinson Sánchez, que acababa de ser subcampeón de la Liga Europa como 'ajacied', completado junto a Toby Alderweireld -que había llegado en 2015 desde el Atlético- el trío de centrales con pasado en Ámsterdam.

Holanda se vuelca con el Ajax

En pleno auge de las Superligas el despegue del Ajax es una bendición para aquellos campeonatos que han perdido poder desde la Ley Bosman. La Eredivisie es consciente de que el éxito del equipo de Ámsterdam es también suyo, más allá de que con la eliminación del Real Madrid la liga neerlandesa recuperase para la temporada 2020-21 una plaza directa en la fase de grupos de la Champions. Por ello, la (Federación Neerlandesa de Fútbol) KNVB decidió aplazar la penúltima jornada de la Eredivisie, que debía disputarse el pasado fin de semana, hasta el miércoles 15 de mayo. Descansados los neerlandeses, Erik ten Hag sólo cuenta con la duda del lateral Mazraoui.

En el Tottenham, por contra, Pochettino tiene que hacer encaje de bolillos para juntar un once de gala. A la lesión de tobillo de Harry Kane se le une en el partido de ida la sanción de Heung Min Son, lo que abre la puerta de la delantera al héroe Fernando Llorente. El quebradero de cabeza continúa en el centro del campo, mermado sin Harry Winks, con la duda de Sissoko y con Dier y Dele Alli habiendo pasado por la enfermería en el último mes. Un agravante teniendo en cuenta que los 'spurs' han disputado tres partidos de Premier en los diez sin poder levantar el pie del acelerador, ya que se está jugando con Arsenal, Manchester United y Chelsea las dos plazas de Champions para la próxima temporada que liberan Liverpool y Manchester City. Quizás ahí sí que les pese su política de austeridad.

- Alineaciones probables:

Tottenham: Lloris, Trippier, Davinson, Alderweireld, Rose, Dier, Wanyama, Eriksen, Alli, Lucas Moura y Llorente.

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, De Jong, Van de Beek, Ziyech, Neres y Tadic.

Árbitro: Mateu Lahoz (España).

Estadio: Tottenham Hotspurs Stadium (Londres).

Hora y TV: 21:00h, Movistar Liga de Campeones.