Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrenamiento previo del Villarreal al duelo con el Copenhague. EFE
Fase liga | Jornada 6

El sueño imposible del Villarreal empieza con el Copenhague

El Submarino Amarillo debe conseguir su primer triunfo en Champions para mantener sus remotas opciones de avanzar

David Hernández

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:31

Comenta

Sumar de tres en tres es lo único que puede hacer el Villarreal si pretende soñar con el pase a la siguiente ronda. Todo lo ... que no sea eso supondrá una prematura eliminación para un equipo que siempre compite en Europa y que está haciendo en la Liga. El Submarino Amarillo recibirá en La Cerámica al Copenhague, también necesitado, pero de un nivel inferior al cuadro de Marcelino. Parece el escenario idílico para lograr su primera victoria en la competición, tras patinar en Chipre y estrellarse en Dortmund. Su único punto en la clasificación viene de un empate rascado sobre el pitido final contra la Juventus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  4. 4 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  5. 5

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  8. 8 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  9. 9

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  10. 10 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El sueño imposible del Villarreal empieza con el Copenhague

El sueño imposible del Villarreal empieza con el Copenhague