Mbappé, seria duda ante el City de Guardiola

Como diría un castizo, éramos pocos y parió la abuela. Kylian Mbappé no se ha ejercitado este martes a causa de unas molestias musculares que ... arrastra en su pierna izquierda y es seria duda para el partido de la sexta jornada de la fase Liga de la Champions que enfrenta este miércoles al Real Madrid y al Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Las alarmas saltan por lo tanto en el club blanco. Tampoco se ha ejercitado Camavinga, aunque su ausencia estaba prevista debido a los problemas en el tobillo que padece desde el partido ante el Athletic en San Mamés. Un drama que asola la enfermería blanca en el peor momento para Xabi Alonso desde que inició su proyecto en el Mundial de Clubes.

Mbappé, autor esta campaña de 16 goles en la Liga y cinco en la Champions, casi la mitad de los 44 que totaliza el Real Madrid, tiene un dedo de la mano roto, pero lo más inquietante es que sus molestias musculares no han remitido, lo que ha desaconsejado su participación en el último entrenamiento.

Xabi Alonso no descarta su presencia en la convocatoria, aunque solo sea para no dar ventaja emocional al City, pero la decisión final dependerá de las sensaciones del futbolista y de lo que recomienden los doctores. Lo más normal sería apelar a la prudencia, pero la importancia del choque y, sobre todo, la situación del equipo merengue, anima a agotar las opciones. «Es seria duda y si juega lo haría muy limitado», afirman fuentes del club.

El Madrid se presenta al duelo ante el equipo de Pep Guardiola, considerado en una final para Xabi Alnso, con las ausencias seguras de Carvajal, Trent, Huijsen, Militao, Alaba, Mendy, la probable de Camavinga, y la duda más que preocupante de Mbappé. Para completar la convocatoria, Xabi Alonso debe tirar de jóvenes valores de la Fábrica.