Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Kylian Mbappe. EP

Mbappé, seria duda ante el City de Guardiola

El astro francés, autor de casi la mitad de los goles del Real Madrid esta campaña, no se ha entrenado a causa de unos problemas musculares

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:29

Comenta

Como diría un castizo, éramos pocos y parió la abuela. Kylian Mbappé no se ha ejercitado este martes a causa de unas molestias musculares que ... arrastra en su pierna izquierda y es seria duda para el partido de la sexta jornada de la fase Liga de la Champions que enfrenta este miércoles al Real Madrid y al Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  5. 5

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  8. 8

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mbappé, seria duda ante el City de Guardiola

Mbappé, seria duda ante el City de Guardiola