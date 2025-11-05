Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lamine Yamal, durante el partido. Afp
Jornada 4

Lamine Yamal salva un punto para el Barça en Brujas

El Barça empató a tres en un partido loco en el que los azulgranas dejaron, una vez más, muchas dudas en defensa

Daniel Panero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:10

El Barça salvó un punto este martes en Brujas, y gracias. El conjunto de Hansi Flick empató a tres en un partido que no supo ... gobernar y en el que llegó a estar hasta en tres ocasiones por detrás en el marcador. Los tantos de Ferran, Lamine Yamal, que fue el mejor, y Tzolis en propia puerta no tapan las carencias de un Barça que sigue concediendo demasiado y que está lejos de ser un equipo solvente.

