Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pep Guardiola, durante la rueda de prensa.

Pep Guardiola, durante la rueda de prensa. Thomas Coex (Afp)
Jornada 6

El consejo de Guardiola a Xabi Alonso: «Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien»

El técnico del Manchester City tira de ironía en relación al supuesto ultimátum que afrontará el miércoles su colega, al que le desea «lo mejor» en base a la estima que le tiene

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 20:16

Comenta

«Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien». Ese fue el consejo de amigo que le dio Pep Guardiola ... a Xabi Alonso en medio de la situación de extrema necesidad que afrontará el técnico del Real Madrid el miércoles en el enfrentamiento contra el Manchester City que puede darle la puntilla al tolosarra si no consigue una reacción convincente de su equipo tras la mala racha de resultados que acumula en las últimas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  7. 7

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  8. 8

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  9. 9

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  10. 10 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El consejo de Guardiola a Xabi Alonso: «Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien»